华为手机份额超苹果 但利润却不及苹果十分之一

“依照我的个人性格，只有第一没有第二，但我想说的是（做到全球第一）需要一个过程。”华为消费者业务CEO余承东在Mate10发布会后接受包括第一财经记者在内的媒体采访时表示，目前手机市场仍然在洗牌，包括中国市场在内，大部分品牌都会消失掉，未来全球也就剩下三家，甚至更少。
“Mate10系列我们希望可以做到1500万部，价格大大低于iPhoneX。”余承东说，如果是想做到销量全球第一，也许多做一些低端产品就可以了，但华为现在砍掉了低端机型，还是希望往高端市场走。
人工智能芯片成为此次华为进击中高端市场的“核武器”，蓄势两年才公布的手机芯片麒麟970被余承东称为开启“AI时代”的钥匙，他说，现在是APP时代，但未来一定是AI时代。
今年9月2日举办的柏林IFA展上，麒麟970芯片以“主角”的姿态引发了业内外的关注。作为华为首个人工智能移动计算平台（MobileAIComputingPlatform），麒麟970被誉为华为在终端侧的“核武器”。在Mate10的发布会现场，余承东数十次提起这项技术，并表示随着研发投入的持续加大，华为将会用更多的技术“炸”开市场。
“华为的研发投入正在持续上升，甚至超越很多美国的大公司，而在手机上的研发投入则超过国内百家企业的总和，仅仅是一颗手机芯片背后就站着上万人的研发团队，都是硕士、博士。”余承东对记者表示，“我跟团队说不要做比别人稍微好点的，而是要做把别人甩一条街的产品，大家未来还可以看到华为有非常大的创新，这个我暂时保密，华为有18万人，甚至内部不知道是干啥的，只有炸出来才知道，要开发真正领先甩别人一条街的技术。”
余承东认为，人工智能已经为智能手机的体验带来了颠覆：不用触屏，可以直接语音操作；有人工智能大脑，云端知识库，手机具备深度学习能力；直达服务，不用查各种APP，综合体验直达服务。整体而言，目前AI在智能手机上的应用还处于初级阶段，余承东坦承，人工智能只是提供一种基础和能力，语音、拍照等方面的应用只是开端，后续还需要生态的完善，华为也已经为开发商开放了人工智能开发方面的资源和能力。“会听、会说、会思考，未来AI在手机上还有更大、更多的可能。”
对于眼下的“全面屏大战”，余承东认为并不构成智能手机市场的战略制高点。“摄像头大战和全面屏大战都太低端，是没有能力才打的噱头，全面屏技术不难，谁都能做，有的厂商宣传全面屏2.0，但下巴很长，摄像头体验也不好，这些都是落后的设计。”
“全面屏并不是最重要的，而是体验和内在的使用，比如续航、质量和拍照。宣传边框多窄反而是没有能力，软件、硬件和生态能力才最重要。”他强调道。
在Mate10发布会现场上，余承东宣布华为手机今年前三季度的发货量达1.12亿部，同比增长19%，收入同比增长超30%。他表示，华为在全球的市场份额已经超过苹果(156.17, -0.08, -0.05%)排名第二，中国市场份额稳居第一。
余承东称，“华为高端机的占比在迅速提升，平均出货单价也在提升，Mate8系列全球销售了700万部，而Mate9系列全球销售超过1000万部。”
“得益于强大的购买力，欧洲和中国市场已经成为华为在中高端市场最大的助推器，目前Mate系列和P系列的出货量步入稳定期。”Counterpoint分析公司研究总监闫占孟对记者说。
但和销量相比，赚取利润仍旧是短期内国产手机无法突破的天花板。
国际调研机构Counterpoint发布的《全球手机利润份额2017年第二季度》显示，全球手机利润总额在今年第二季度同比下降了10%。不过，苹果依然主导了全球利润份额的大头。2017年第二季度，苹果以9%的出货量获得了全行业65%的利润，国产手机三大品牌——华为、OPPO、vivo只占了利润份额的4.1%、4%和3%。
对此，余承东对记者表示，目前华为的利润率还比较低，与其他国产厂商相比还好，但跟苹果、三星还有差距。特别是在生态链上，苹果的iOS封闭生态有很大优势。
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost