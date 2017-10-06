新加坡总理李显龙将访美，特朗普访亚太前分别会见新马泰领导人

美国白宫10月10日发布文告称，新加坡总理李显龙将于10月23日访问美国，并在白宫同美国总统特朗普会面。
新加坡外交部今年8月底便宣布，李显龙将于10月到访美国，但没有公布确切日期。9月19日至21日，李显龙对中国进行了国事访问。
白宫新闻秘书处10日发布的消息称，在过去的半个多世纪里，新加坡一直是美国在亚洲最亲密的伙伴之一，特朗普总统期待再次肯定美国和新加坡之间的关系。两位领导人会面时，将就如何进一步加深两国在经济、政治、安全和人民之间的联系进行探讨，同时携手促进美国在印度洋-太平洋地区的活动和共同利益。
位于华盛顿的美国国家战争学院教授扎卡里·阿布扎（Zachary Abuza）表示，新加坡仍然是美国高度重视的安全伙伴，新加坡仍是美国海军关键性的物流基地。
新加坡《海峡时报》10月10日报道称，李显龙与特朗普首次见面，是今年7月在德国汉堡举行的20国集团领导人峰会上。10月23日，李显龙访问美国，两人将进行第二次会晤。美国和新加坡将借李显龙此次访美契机，重申两国强健的双边关系。
在就任总统后的首次亚太之行前夕，特朗普已经在白宫会见了访美的马来西亚总理纳吉布以及泰国总理巴育。
越南通讯社10月3日报道指出，此前美国奥巴马政府在2014年中断了与泰国的高层战略对话关系。有分析称，特朗普邀请巴育访美是美方对恢复美泰正常外交关系作出的努力。
《海峡时报》10日称，邀请东南亚国家领导人访美，美国向外界释放出一个信号，即特朗普政府将会继续同亚太地区进行接触。美国智库战略与国际研究中心（CSIS）亚洲事务资深顾问葛来仪（Bonnie Glaser）对《海峡时报》表示，对于美国的焦虑感在本地区内部不断增加，此次访美将令李显龙有机会就如何增强对本地区的信心以及密切美国与东南亚和东盟的联系提供建议。
此前，白宫9月29日发布通告称，美国总统特朗普和第一夫人梅拉尼娅将于11月3日至14日访问日本、韩国、中国、越南、菲律宾，最后赴夏威夷。特朗普将参加一系列双边、多边和文化活动，包括亚太经合组织峰会和东盟峰会等。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost