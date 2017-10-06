中国空军加速改革提升战力：4代装备渐成骨干

加拿大《汉和防务评论》月刊10月号发表文章《加速体制改革的中国空军》称，中国空军正在逐步形成以第4代装备为骨干、第3代装备为主体、经过改进的第2代装备为补充的空军武器装备体系。目前，同时还在加速发展空中预警机、大型远程相控阵雷达等；研发预警卫星、高速无人侦察机、新型数据链技术，建成空天一体的C4ISR系统，实现侦察、预警、探测系统和武器装备系统之间无缝链接；空军还要求加快发展第4代战斗机、新型无人攻击机、先进空射巡航导弹和其他精确制导弹药。中国空军已经立项研制新型战略轰炸机、改良型大型军用运输机、空天作战飞机以及新概念武器，不断增强远程精确打击能力。
与此同时，中国还在加快发展新一代“高新工程”电子侦察干扰飞机和网络战装备；改造现役主战装备，为作战飞机加装新型雷达、数据链和精确制导武器，为普通航空弹药加装精确制导系统，为现役主战地面防空兵器、雷达和指挥通信装备加装电子对抗设备等等。
文章称，先进的地对空导弹比例在增加：目前，中国空军的S-300等3代地空导弹的装备比例已经达到40%，预计2020年以后，第3代地对空导弹的装备比例将会达到80%以上。空军使用的精确制导弹药形成系列和规模，其中包括射程1500千米的空射巡航导弹。
文章称，情报联网工作得到强化：中国空军提出了“四网一体”的联网概念。正式确立了情报保障网、作战指挥网、武器控制网、通信基础网“四网一体”为核心的信息化发展理念。空军“四网一体”的基本内涵是，运用栅格技术建立通信基础网，地面以光缆为主、空中使用数据链，在物理上把各类情报源、各级指挥机构和主战飞机、地面防空武器以及保障单元联为一体。
中国空军认为：“四网一体”是空中作战由平台中心向网络中心转变的载体和实现途径，是三军一体化指挥信息系统的重要组成部分。目前全空军的集训，开始依靠“四网一体”在数百万平方公里范围内带动多个师旅团，组织大区域、多兵种体系对抗演习。
在主要作战方向和重点地区，尤其是东部、南部战区空军，构建了网络化指挥控制体系；初步建成联通团旅以上作战部队的光纤、卫星、微波通信基础设施。
文章认为，近年来在台湾海峡、东海的空军战役演习训练活动，多数航空兵达到100批次以上的出动规模，类似的作战计划制定过去需要数日，目前已经缩短到数小时。机动部署的武器平台3分钟内即可入网作战。
文章称，战略投送能力因为运-20装备部队得到提高，但数量不足，因此目前中国空军战略投送能力仅为美军的2%、俄军的3%；运输和救援直升机仅为俄军的5%和美军的17%。
不过，预警能力明显提高，空警-2000预警机可在5000至10000米的高空飞行，可同时追踪400公里以内的60至100个目标。
歼-16多用途歼击机的生产从2016年开始加速，世界上一些攻防兼备型空军，进攻性飞机占作战飞机的比例一般都在40%至60%。如美国空军作战飞机总数2760多架。中国空军过去的装备，主要由制空歼击机组成，目前具有进攻能力的飞机仅占作战飞机总数近30%。随着歼-16装备，这一比例会得到提高。
文章称，在东部战区空军，设立了模拟台军、美军等“合成蓝军”。十分注重要素齐全，从空中打击到地面防空，从硬摧毁到软杀伤，军机种类繁多。仅空中力量一个方面，就有数十机种的作战分队。“合成蓝军”装备的性能上，比其他部队高出一筹。
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