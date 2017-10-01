世界关注中共十九大揭开大幕

境外媒体称，中国共产党第十九次全国代表大会10月17日下午举行预备会议，通过了十九大的议程，其中包括审议党章修正案。十九大新闻发言人庹震表示，中共十九大将“贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和党中央治国理政新理念新思想新战略”。
修改党章备受瞩目
据台湾“中央社”10月17日报道称，这次预备会议由习近平主持，应出席的2354名中共十九大代表及特邀代表中，有2307名出席。
另据俄罗斯卫星通讯社10月17日报道称，中国共产党第十九次全国代表大会新闻发言人庹震介绍，目前党的十九大各项准备工作已全部就绪，将于10月18日上午9时在北京人民大会堂开幕，会期10月18日至10月24日。
大会将听取和审查十八届中央委员会的报告，审查十八届中央纪律检查委员会的工作报告，审议通过《中国共产党章程（修正案）》。
此外，大会还将选举新一届中央委员会和中央纪律检查委员会。中国共产党中央委员会每届任期五年。
据拉美社10月17日报道称，中国共产党官员10月17日公布了中国共产党第十九次全国代表大会的议程。
十九大新闻发言人庹震表示，十九大将于18日上午9时在北京人民大会堂开幕。
报道称，2000多名代表将听取和审查十八届中央委员会关于过去五年治理和所取得成就的报告。
接下来，代表们将审查十八届中央纪律检查委员会的工作报告，并审议通过《中国共产党章程（修正案）》。
党章修正案受到的关注最大，因为其目的是使中共更具活力、更强大并与群众保持密切联系。
最后，大会还将选举十九届中央委员会和十九届中央纪律检查委员会。
十九大将于10月24日闭幕，届时将公布未来五年新的国家发展计划。
另据日本广播协会网站10月17日报道，中国共产党全国代表大会开幕前夕，中共中央宣传部副部长、大会新闻发言人庹震10月17日说：“中国共产党第十九次全国代表大会，是在全面建成小康社会决胜阶段、中国特色社会主义发展关键时期召开的一次十分重要的大会。”
大会第一天，也就是10月18日，中共中央总书记习近平将作报告，对过去五年的成果进行总结，并阐明今后政治和经济的基本方针。
将在10月24日闭幕日选出的约200名中央委员将在第二天召开的一中全会上正式决定新的最高领导层。
改革步伐坚定向前
据塔斯社10月17日报道称，中国共产党第十九次全国代表大会10月17日举行新闻发布会，十九大新闻发言人庹震表示，中国当局不会改变市场经济改革的优先事项和总路线。
庹震强调，“改革只有进行时、没有完成时。中国改革的方向已经明确、不会动摇;中国改革的步伐坚定向前、不会放慢”。
他表示，全面深化改革还有很多难啃的硬骨头。比如思想观念束缚，比如利益固化藩篱，再比如体制机制障碍。他强调，“这就需要我们突出重点，攻坚克难”。
另据塔斯社10月17日报道称，中共十九大新闻发言人庹震表示，中国当局将促进外资流入，保护外国投资者的利益，这一战略不会改变。
庹震指出，“中国利用外资的政策不会变，对外商投资企业合法权益的保护不会变，为各国企业在华投资兴业提供更好服务的方向不会变”。
庹震表示，近年来，中国政府一直在加大对外开放力度。他强调，“中国向世界全方位开放的态度是鲜明的”。
引领经济行稳致远
据路透社10月17日报道，中国共产党一名发言人10月17日表示，不能把中国削减债务与稳定经济增长的举措对立起来看。
庹震在新闻发布会上强调，中国坚持稳中求进工作总基调，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，坚持以供给侧结构性改革为主线，适度扩大总需求，为去杠杆和经济增长营造了良好稳定的宏观环境。
另据《澳门日报》10月17日报道，在经济结构调整、增长动力转换的关键时期，即将召开的中共十九大如何引领中国经济继续行稳致远备受关注。
日前闭幕的中国共产党第十八届中央委员会第七次全体会议总结了十八大以来五年的工作，指出中国“发展站到了新的历史起点上”。
报道称，在十九大上，通过推进供给侧结构性改革更好地适应引领新常态依然将会是各项经济议题的主线。
要推动供给侧结构性改革首先需要一个稳定的环境，在这种情况下“稳中求进”将成为各项工作的总基调。
在向全面建成小康社会冲刺的关键时期，如何守住增长底线将是中共重点考量的因素。这也意味着，在未来相当长一段时间里，中国将继续成为世界经济增长的稳定器。
有分析指出，后十九大时代的中国改革进程，不仅将影响中国的可持续发展，亦将牵动区域与国际经济走向。
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