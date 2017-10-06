1149.02公斤！超级杂交稻亩产创世界新纪录

15日，记者从国家杂交水稻工程技术研究中心获悉，中国工程院院士袁隆平团队选育的超级杂交稻品种“湘两优900（超优千号）”，15日在河北省硅谷农科院超级杂交稻示范基地，通过了该省科技厅组织的测产验收。平均亩产1149.02公斤，即每公顷17.2吨。创造了世界水稻单产的最新、最高纪录。
该示范基地，位于河北省邯郸市永年区，是全国第六期超级杂交稻“百千万”高产攻关示范工程示范点之一。该地区全面无霜期达205天，活动积温达4371.4摄氏度，年降雨量在594.4毫米左右，属轻度盐碱土地。
据了解，测产专家组，由华中农业大学、中国农业科技创业创新联盟、河北省农林科学院、河北省土壤肥料总站、河北工程大学、邯郸市农牧局土壤肥料站等单位的7名专家组成。专家组对该基地种植面积达102亩的“湘两优900”百亩高产攻关片进行了现场测产。专家组在现场考察基础上，随机抽取了3块地进行人工收割、机器脱粒、实打实收，总收面积3.126亩，三块地亩产分别为1181.00公斤、1129.68公斤和1136.38公斤，平均亩产1149.02公斤。
记者连线了在现场的国家杂交水稻工程技术研究中心研究员宋春芳。他介绍，品种整个生育期表现良好，10月5日初步实收测产数据显示，亩穗数19.5万，成穗率78.6%，每穗粒总数304粒，结实率90% ，千粒重25.5克，穗粒数273.6粒，预测亩产理论产量在1357.4公斤。（新华网）
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