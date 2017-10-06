中国视北极为重要“战略跳板”

俄新社10月13日刊发该社观察家弗拉基米尔·阿尔达耶夫的文章《雪龙之路：中俄共同迈向北极》称，中国对北极资源库的兴趣更多具有长期性，着眼于未来。北方航道和西北航道有望成为“一带一路”项目的重要战略补充。
文章称，中国政府将北极列为“一带一路”超大项目的发展方向之一。俄罗斯与中国签署了有关北极开发的一系列协议。中国正在建造新的大型破冰船——“雪龙2”号。北极有什么吸引中国？俄中合作开发北极的前景如何？
文章称，今年6月，中国国家发改委和国家海洋局称北极是“一带一路”项目的方向之一。他们发布的《“一带一路”建设海上合作设想》指出，有必要吸引中国企业参与北极运输路线的商业开发。
俄罗斯与中国国家海洋局签署了旨在扩大北极和南极研究领域国际合作的谅解备忘录。挪威、美国、德国、智利和阿根廷也与中国签署了类似文件。7月份，在中国领导人结束访俄时，两国发表的联合声明强调了加强在北极地区的合作。
目前中国正在芬兰阿克北极技术公司的协作下建造首艘国产极地科考破冰船——“雪龙2”号。预计“雪龙2”号能在1.5米厚冰层上以3节的速度连续破冰，且尾部也能破冰。
俄罗斯军事专家瓦西里·卡申认为，这实际上将是中国科学家掌握的第一艘真正意义上的极地科考破冰船。
文章称，北京不断发展极地科考，靠谱的破冰船队越来越显得不可或缺。卡申说：“中国在该领域表现相当积极，在南极有四座科考站。如果没有极地破冰船，科考活动的难度会很大。”
北极有什么吸引中国？文章称，乍看之下，答案一目了然：资源。北极集中了全球五分之一的未开发油气资源。但虽然如此，中国对北极资源库的兴趣更多地具有长期性，着眼于遥远的未来。
短期内，中国更多地将北极视为一条连接中国内陆与欧洲的更短更安全的路径。中国海洋大学教授郭培清认为，北方航道和西北航道有望成为“一带一路”项目的重要战略补充。
郭培清解释说：“‘丝绸之路经济带’项目的运输线穿越欧亚大陆的中部，‘21世纪海上丝绸之路’项目的运输线则从南部穿过。北极航道暂时不在项目里。北极航道的主要价值在于，沿线地区相对平静。‘丝绸之路经济带’要经过不少存在国内冲突的国家。‘21世纪海上丝绸之路’经过南海、东南亚和印度洋，也存在同样的问题。因此，北极航道能成为推动欧亚大陆经济一体化的重要助力。”
北极运输路线项目的经济考量也同样重要。取道西北航道和北方航道能为中国企业节约时间和费用。
文章称，中国致力于在北方航线上巩固地位，包括落实雄心勃勃的全球性目标：削弱美国在全球各地的战略影响力。与俄罗斯合作开发北极也是符合上述目标之举。北极正变成中国的另一个“战略跳板”。
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