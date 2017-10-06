美学者文章：中国向前冲，美国向后看

英国《星期日泰晤士报》网站10月8日刊发美国哈得孙研究所经济政策研究中心主任欧文·施特尔策的文章《中国向前冲，特朗普向后看》称，美国总统在把他的SUV车开向过去的途中，眼睛紧紧地盯着后视镜，中国领导人则把注意力放在前方的道路上。
文章称，美国把贸易政策重点放在了钢铁、汽油车和煤炭上；中国则把重点放在机器人、电动车和太阳能电池板上。
文章称，美国总统在把他的SUV车开向过去的途中，眼睛紧紧地盯着后视镜，把数十亿美元用于加固美国内部基础设施中的破旧桥梁。中国领导人则把注意力放在前方的道路上，即现代的“丝绸之路”。这个正在进行中的项目是中国在2013年启动的，它被称为“一带一路”倡议，这将是一个由港口、输油管、铁路、工业园和古代海上航道组成的网络。
该倡议涉及从中国到欧洲的约65个国家，它的目标是，为中国企业打开市场，利用当地的自然资源，以及通过投资来交朋友和影响政策。
文章称，中国可能即将证明，一个强有力的政府更有可能带领国家成为全球经济领导者。
文章称，不幸的是，特朗普拒绝使用最强大的工具——跨太平洋伙伴关系协定（TPP）。
文章称，或者，特朗普只会招摇地谈论一些微不足道的贸易事务，并且证明“美国是老黄瓜刷绿漆”的判断是对的。换言之，美国如今越来越需要依赖镀金外表来转移观察人士关注其内在缺陷。
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