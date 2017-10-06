印度防长与中国军人边境互动 中方回应

境外媒体称，印度防长尼尔马拉·西塔拉曼视察中印边境驻军时体验了来自中国军人的一波意想不到的善意。
据香港《南华早报》网站10月9日报道，印度国防部长官方推特账号10月8日公布了西塔拉曼与中国军人在边防哨所乃堆拉山口进行交流的两小段视频。
西塔拉曼问中国军人：“你们知道合十礼是什么意思吗？”一名中国军人回答说：“意思是很高兴见到你。”
西塔拉曼又问：“汉语怎么说？”那名中国军人说：“我们只说你好。”
印度防长说：“那我就行合十礼。”
西塔拉曼被介绍给解放军的一名指挥官，并通过翻译进行交流。
报道称，在另一段视频中，她祝中国人好运。
那名解放军指挥官说：“印度和中国都是伟大的国家。祝你的国家好运。”
报道称，乃堆拉山口是印度锡金和中国西藏之间的边防哨所。
据印度《经济时报》报道，西塔拉曼10月7日的视察活动是中印军队在洞朗对峙后，印方对该地区的首次高层视察。在两国达成一项双边协议后洞朗对峙在8月28日结束。
另据印度新德里电视台网站10月8日报道，就在印度国防部长西塔拉曼对乃堆拉山口哨所进行首次访问后一天，中国援引1890年《中英会议藏印条约》称，中印边界锡金段已由该条约划定，并敦促新德里遵守条约。
报道称，针对西塔拉曼访问该地区一事，中国外交部回应说，中印边界锡金段已由历史条约划定。
中国外交部在致印度报业托拉斯的书面回应中说：“这是此事的最好见证。我们敦促印方面对现实，遵守历史上的边界条约及双方的相关协议，与中方一同维护边境地区的和平与安宁。”
中印军队在洞朗地区进行了70多天对峙，在双方达成协议后，于8月28日结束对峙。印度国防部长此行是对峙事件结束后印度高层对该地区的首次访问。
报道称，到目前为止，为解决边界争端，中印双方已举行了多轮特别代表谈判。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost