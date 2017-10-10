西安开行全国首趟“众筹火车” 上座率达100%

网络众筹早已不再是个新鲜事，但“众筹火车”您听说过吗？国庆中秋“双节”长假刚刚结束，为了应对返程客流高峰，西安铁路局开行了全国首趟“众筹火车”，为旅客提供铁路出行的“定制化服务”，可以根据旅客需求来调整发车到达时间，甚至是硬座、硬卧或者软卧席位的数量。这次试水的“众筹火车”受到乘客欢迎，上座率达到100%。
如何“众筹火车”？
焦莉：登录微博或扫二维码都行
所谓“众筹火车”，就是旅客可以通过互联网平台，自行选择需要乘坐列车的区段、日期和席别，如果参与众筹的人数达到列车总席位的一半以上，铁路部门就可以决定开行这趟列车。
具体如何来参与众筹呢？西安车站售票领班焦莉介绍：有相应出行需求的旅客，只需要登录微博账号或者通过扫描二维码，就可以参加“众筹火车”的活动，铁路部门会根据众筹人数决定列车是否加开。
我们开行西安到榆林的K8188次众筹火车票，以旅客众筹车票的数量，决定我们这趟列车的开行。这趟列车不是我们西安车站的图定列车，我们把它拿出来，把主动权交给旅客，让旅客认可这趟列车的开行。此次开行的“众筹火车”共有两趟，一趟是10月7日23时33分从西安开往榆林的K8188次列车，另一趟是10月8日从榆林开往西安的K8187次列车。全车共有218个硬座、817个硬卧和22个软卧。从9月28日西安铁路局发布众筹信息到10月6日，所有车票全部售完，上座率达到100%。
乘客怎么说？
刘红艳：首次“众筹火车”感觉挺好
10月7日深夜，西安火车站的站台上寒意浓浓，电子时钟的数字慢慢跳过23时，值班员急促的哨声催着旅客们抓紧上车。家在陕北榆林的刘红艳提着行李登上了西安开往榆林的K8188次列车，心里悬着的石头终于落了地。
原来，刘红艳4日从榆林到西安办事，打算在西安停留几天，7日返回，谁知道5日一早去购买返程票就发现所有车票已经售完，回家的路打上了大大的问号。幸好，在西安火车站的售票窗口前，工作人员告诉她可以去微博众筹平台上碰碰运气，如果和她一样想去榆林的旅客足够多，铁路部门会根据旅客的意愿加开列车。
服务台说，下载个微博，然后上面有这个平台可以买票，可以拼(车)。我买的是卧铺，硬卧。挺好的，票就在手机上买过、网上买过，但是(众筹)这是第一次。
刘红艳所乘坐的西安至榆林的K8188次列车，是西安铁路局有史以来开行的第一趟“众筹火车”。
未来如何推广？
王建林：将来市场旅客说了算
西安铁路局客运处处长王建林表示，我们觉得这几年随着供给侧结构性改革，应该让旅客去描绘市场应该怎么做，产品应该怎么设计。原来的铁路产品是“我开什么车，你坐什么车”，现在是我根据你想坐什么，我开什么样的车。这是最大的转变。
王建林坦言，由于是第一次尝试，首趟“众筹火车”的一些细节还有待完善，比如众筹平台仅仅依靠微博还有些单一，取票方式还有待丰富和突破。未来只要有足够的旅客提出大致相同的出行需求，只要在铁路运输的安全范围内，铁路部门就可以为旅客们提供“定制化”出行服务，让运输资源得到最大化的合理配置。
将来的市场一定是社会说了算，旅客说了算。我们在春节一定还会进行尝试，逐步地向市场接轨，让旅客体验到“我的火车我做主”。
记者今天从三亚边防支队获悉，10月4日开始，三亚边防支队红沙边防派出所官兵在大东海景区安保任务中，首次使用无人机参与执勤，4台无人机每天轮流“站岗”执勤，为游客和市民提供安全服务保障。据了解，一旦在接到海上溺水求助后，这些无人机将迅速起飞展开救援，从启动、升空、锁定目标，再到投放救生设备，整个过程只用2分钟。
长沙“刷脸”验票 旅客3秒可进站
长沙南站节日启用自助验票通道，持二代身份证和蓝色车票的旅客可以“刷脸”进站。这是湖南地区高铁车站首次使用脸部识别验证验票，不仅有效保证票、证、人合一，而且比人工识别效率更高，更好地服务国庆客流高峰。旅客使用自助验证机最快仅需3至5秒即可进站，相比人工验票，大幅压缩了时间。
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