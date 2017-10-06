旧版一英镑硬币将退出流通 新版12边形硬币取而代之

英媒称，再有一周，英国旧版的圆形一英镑硬币将退出流通——而在钱包、存钱罐和沙发后面搜寻目前仍未收回的大约4亿英镑硬币的行动仍在继续。
据英国《每日邮报》网站10月8日报道，从本月15日开始，旧版一英镑硬币将不再是法定货币。这意味着商家不再有义务接受它们，不过在一段时期内，这种硬币可以在银行换取新版12边形的一英镑硬币。
新版硬币是通过回收旧版硬币制成的，在皇家造币厂设在加的夫郊外兰特里森特的堡垒般铸造车间里，每天有超过200万枚旧版硬币被熔化。
工人们每次将5.5万枚旧版硬币放入4个熔炉中，让它们在1500摄氏度的高温下熔化。
然后在液态合金中添加几种神秘配料来对它的成分进行调整，随后被加工成重达2.5吨的薄板，在上面压制出新版硬币。
到目前为止，已经有超过17亿英镑的旧版硬币被送到皇家造币厂回炉。旧版硬币是在1983年推出的。
一名工人说：“如果你想到自己经手的这些都是钱，会让你感到不安。我试着把它们仅仅视为金属。”
随着旧版硬币的逐渐消失，最为清醒的统计数字是，它们的价值是如何随时间而流逝的。1983年时的这样一枚硬币相当于如今的3.1英镑。
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