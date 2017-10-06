谷歌调查俄罗斯利用其平台干预美国大选的活动

谷歌(Google)正在调查YouTube、搜索引擎和Gmail上的可疑广告，以求理解俄罗斯利益代理人是否曾利用该公司的平台影响去年的美国总统选举。
这家Alphabet旗下的互联网公司展开调查之前，Facebook和推特(Twitter)已启动了调查。后两家公司都已发现，在去年的美国大选前后，俄罗斯团体尝试购买针对美国受众的、有关政治和社会问题的广告。
在调查人员调查俄罗斯对去年选举的干预之前，美国国会已传唤这三家公司作证，内容包括在线散播误导信息和对民主党全国委员会(DNC)发起黑客攻击。
谷歌的一名发言人表示，该公司正对滥用其系统的企图进行“更深入的调查”。谷歌不但自行调查，还与其他公司展开合作
“我们有一套严格的广告政策，包括对政治广告对象的限制，以及禁止基于种族和宗教进行定位，”这位发言人说。
《华盛顿邮报》(Washington Post)最先报道了谷歌已发现可疑活动的事情。该报表示，谷歌已发现了俄罗斯代理人在该公司旗下几个平台——包括其广告网络DoubleClick——支出数万美元。
谷歌旗下视频网站YouTube也面临着有关一个名为"Williams and Kalvin"的频道的问题。在该频道上，两个视频博客博主提出，非裔美国人不应投票支持希拉里•克林顿(Hillary Clinton)。《每日野兽》(Daily Beast)报道称，Facebook和推特上的对应账号已被注销，因为他们被查实参与了俄罗斯施加影响力的行动，但YouTube仍保留他们的频道。
YouTube的一名发言人表示，这家视频网站将终止屡次违反其服务指引或条款的用户的账号。“所有上传至YouTube的视频都必须遵守我们的社区指引，我们常态化清除社区成员举报的违反这些政策的视频，”她说。
谷歌发起调查之前，Facebook已发现，一家俄罗斯团体花费了10万美元尝试购买展示给1000万用户的广告。美国媒体称，这些广告瞄准了密歇根州和威斯康星州等摇摆州，主题从种族到枪支、再到保护说“圣诞快乐”的权利。
推特发现了200个可疑的俄罗斯账号。但该公司受到参议院情报委员会(Senate intelligence committee)副主席、参议员马克•华纳(Mark Warner)的批评。该委员会正在调查俄罗斯对去年美国大选的干预情况。华纳抱怨称，推特利用了Facebook的调查结果，仅仅寻找已被这家规模更大的社交网络平台列出的用户的账号，而没有对可疑活动进行更广泛的搜索。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost