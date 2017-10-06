天然气卡车在中国走俏：展现中国治霾决心

英媒称，随着政府加强治污行动，包括对重型柴油车辆的管控，液化天然气（LNG）卡车在中国的销量今年有望创下新高。
据路透社10月8日报道，这里是中国玉田县，这个灰突突的小县城，把从北京通往海边的公路一分为二。前几天的一个早上，苏美全（音）走进一家销售重型卡车的店铺，准备买一辆新车。
在一家货运公司开了几年柴油卡车后，他决定买一辆自己的车——一辆载重40吨的大红色液化天然气（LNG）卡车。
苏美全希望这辆比柴油车污染少、运营成本低的LNG卡车能成为他事业的起点，他想用这辆车往中国西部跑运输。
在店里签了一堆文件后，他说：“人人都说天然气更环保，几乎没有污染物排放。”
在他面前的墙上，贴着一些司机与自己新买的LNG卡车的合影。
报道称，在中国目前正在运营的载重40吨到49吨的600多万辆重型卡车中，LNG重卡占4%。去年，中国的货物运输量为430亿吨，其中大部分是经公路运输的。
报道称，随着运输公司和制造商把目光转向天然气车辆，对LNG卡车的需求正在猛增。北京认为，使用天然气是克服雾霾的重要举措。
英国IHS马基特公司分析师凯茜·刘（音）说，今年前7个月，LNG重卡在中国的销量达到近3.9万辆，增长了540%。原因之一是河北、山东和天津等北方地区的港口今年开始禁止使用柴油车运煤。
中国最大的重卡制造商——中国重型汽车集团有限公司营销经理穆雷（音）说：“今年，LNG卡车火起来了，这得益于政府政策的推动。”
报道称，除了转向LNG卡车之外，中国政府还采取了其他一些旨在治理空气的措施。其中一个重要计划是，今年冬季中国北方更多家庭将使用天然气采暖，而不再使用煤。
报道称，中国目前是全世界第三大LNG消费国，截至目前，中国今年的LNG进口量已经增长了45%。
报道称，下个月，北京还将对北方数以千计的使用柴油卡车的工厂采取限制措施，一些工厂将被迫采用铁路运输，还有一些工厂将考虑使用LNG卡车。
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