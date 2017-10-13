F-35资料或遭泄露 澳防务承包商网络遭黑客攻击

据路透社10月12日报道称，澳大利亚国防工业部长12日表示，去年，一名黑客在非法入侵防务承包商的网络后窃取了关于澳大利亚联合攻击战斗机项目及其他军事硬件的非机密信息。
据一名政府官员介绍，约30GB的数据在此次网络攻击中被盗，其中包括联合战斗机及P-8“海神”巡逻机的详细信息。
国防工业部长克里斯托弗·派恩在接受澳大利亚广播公司（ABC）采访时说：“所幸被窃取的是商业数据而不是军事数据……不是机密信息。”
他说：“我不知道是谁干的。”
在悉尼举办的一场会议上，澳大利亚通信管理局情报部门的一名官员介绍，关于智能炸弹、联合战斗机、“海神”海上巡逻机以及若干海军舰艇的技术信息被盗。
在ABC播出的一段由记者录制的音频采访中，这个名为米切尔·克拉克的官员说：“损失很大且十分严重。”
克拉克说，这名黑客在2016年进入这个小型承包商的系统共计5个月，其对目标“有序、缓慢、有意识的”选择表明，某个国家可能是本次攻击的幕后黑手。
澳大利亚网络安全中心（ACSC）在9日的一份报告中说，在截至今年6月30日的一年中，该中心对734起针对“国家利益系统”的网络攻击作出了回应，国防工业是受到攻击的一个主要目标。
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