报告称中国对海外人才吸引力上升

香港《南华早报》网站10月23日刊发题为《中国可能在今后五年吸引更多海外人才》的文章称，最新公布的一份报告说，在今后五年中，中国有望吸引更多海外人才。
文章称，这份报告是由福布斯中国和移民咨询企业外联集团于上周末联合发布的。
文章称，能吸引接受良好教育的全球人才并有着强大研究能力的国家都倾向于鼓励自己的学生留在国内学习，“这是一个前所未有的转折点”。
文章称，中国教育部的数据显示，2016年，中国出国留学人员总数增至2008年的3倍，达到54.45万人。而2016年中国回国人员增至43.25万人，是2008年的6倍。自2008年底开启一个国家计划以来，中国一直在加紧招募高级研究、学术和管理人才。
文章表示，在中国以外开展业务的全球招聘企业也在积极帮助中国企业招揽最好的人才。
文章称，全球招聘企业瀚纳仕公司近期的一份报告显示，中国空缺的工作岗位在总就业中的占比正在下降，这意味着，雇主能较容易地找到有着恰当技术水平的雇员。
瀚纳仕公司大中华区执行总监西蒙·兰斯说：“目前中国占据着一个独特的位置，它有能力利用出现在它面前的地区和全球机遇。”
文章称，需求最大的领域包括互联网、电子商务、数码、高技术行业的研发、企业并购，以及律师等专业服务的提供者。
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