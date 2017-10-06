科学家可以通过“太空卫生间”寻找外星人

英媒称，对生命的寻找也许可以从如厕的需求中获得帮助。天文学家能够从一个出人意料的地方——太空卫生间——学习如何研究像土卫二那样的冰卫星所喷射出的羽毛状地下海水。
据英国《新科学家》网站10月17日报道，未来的宇宙飞船可能会留取土卫二的羽状物样本。要知道预料会发生什么是一件难事：在地球上的实验室里很难复制这些羽状物。但10月17日在犹他州普罗沃举行的美国天文学会的一场会议上，约翰斯·霍普金斯大学的行星科学家拉尔夫·洛伦茨指出，宇航员已经做过向太空喷水的自然实验。
报道称，科学文献中关于太空排泄物的坦率讨论很少见。目前正在设计未来前往土星卫星的飞行任务的洛伦茨说：“很难找到这类书面资料。我不知道人类航天界是否对此感到难以启齿。”
但还是有迹可循的。例如，在1984年“发现号”航天飞机飞行期间，一个燃料电池通风口处长出了一根60厘米长的冰柱。这一过程可以暗示羽状物的冰颗粒可以增长到多大。
而1996年“奋进号”航天飞机从轨道上回收的日本空间飞行器装置卫星上的凹痕则揭示有微量的磷和硫。2000年发表在《空间研究进展》上的一篇分析文章称，这可能是“奋进号”冲出的冰状尿液颗粒滴落到卫星上造成的。这对于在土卫二上找到生物迹象可能是好消息——与生命相关的分子有可能被保存在羽状物内的冰中。（编译/熊文苑）
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