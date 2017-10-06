英卫生部门推动岗位“优步化”遭劳工组织批评

外媒称，许多职业都受到了所谓“破坏性技术”的侵袭。“破坏性技术”通过一个智能手机应用程序（APP）就能“引爆”一个行业。最典型的例子就是优步颠覆了客运服务行业。后来又诞生了“优步化”这一概念。
据西班牙《国家报》网站10月14日报道，“优步化”指的是将现有服务转化为分散的任务，然后根据需求直接提供给消费者的一种商业模式。传统工作和服务通过一个APP就能以极为灵活的方式实现“优步化”。许多劳工组织现在都害怕听到“优步化”这个词，其中就包括英国的护士工会。
上周在保守党大会期间，英国卫生大臣杰里米·亨特宣布，明年将启动一项试点计划，通过APP向患者提供护士服务。
亨特表示，在启用这一APP的同时，卫生部门还将提供一定数量的护士就业机会，以帮助护士专业人士发挥自己的能力，并担负起相应的社会责任。
亨特还遗憾地指出，缺乏灵活性的护士工作合同导致英国国民保健制度（NHS）支付了过高的护士加班费。
亨特宣布这项新计划，正值NHS因削减预算和人手不足而陷于全面危机之际。英国的工会组织对这一新计划作出了强硬的回应。英国总工会公共服务事务负责人雷哈纳·阿扎姆说：“我们的护士已被压榨，薪酬也不公平，现在又通过一个APP告诉这些全职护士，以后不再需要他们了。这个主意糟透了，这将是整个行业走向衰退的开始。”
阿扎姆批评说：“想利用APP开发NHS的护士人力储备？这纯粹是幻想。卫生大臣宁可浪费金钱搞出一个NHS的‘优步’，也不愿意提高护士的工资待遇。盼着涨工资的护士们已经快绝望了。”
这并非亨特第一次寻求通过技术手段来解决医护领域存在的结构性问题。不久前，他还宣布推出一款在患者与医生之间建立联系的APP。该计划同样遭到了相关工会组织的抗议。英国医学会回应亨特说，如果没有医生资源，即使用APP也找不到医生。英国医学会表示，利用新技术方便患者就医，并不能解决诊所及医护人员数量不足的根本问题。英国现有的医护人员无法满足不断增长的患者需求。
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