中国乳腺癌发病率为何上升？

英媒称，根据中国官方发布的最新数据，乳腺癌是中国女性中最常见的癌症。数据分析显示，从2000年到2013年，中国乳腺癌的年平均增长率为约3.5％，而美国同期则下降了0.4％。
据英国《独立报》网站10月13日报道，分析还显示，中国城市地区乳腺癌的发病率高于农村地区。人口密度越高，发病率越高。就小城市（人口在50万以下）而言，乳腺癌的发病率为每10万女性中有30人。就中等规模的城市（人口在50万到100万之间）而言，每10万人中有40人，而就大城市（人口超过100万人）而言，每10万人中有60人罹患乳腺癌。
报道称，随着中国经济的飞速发展，越来越多的人从农村和城镇去往大城市，许多“超大城市”纷纷涌现，城市化可能正在对中国乳腺癌的发病率产生重大影响，以下列举了中国乳腺癌发病率上升背后可能相关的一些因素：
生育
生育多个孩子会降低罹患乳腺癌的风险。研究还显示，第一个孩子出生时年龄在35岁及以下的女性通常会从怀孕中获得保护效应。然而，在中国，许多女性因为工作压力和文化变迁而选择晚育。
此外，女性也不像从前那样倾向于选择母乳喂养，这可能是另一个影响因素。研究显示，怀孕和哺乳都会减少女性罹患乳腺癌的风险，因为其能够减少女性一生的月经周期数量，女性从而就会分泌较少的雌激素。（雌激素能够刺激乳腺癌细胞的生长。）还有一种假设认为，乳腺细胞需要成熟才能生产出乳汁，而成熟的细胞更不容易变成癌细胞。
压力
在大城市更可能遭遇较大的压力，而压力一直被认为与罹患癌症的风险上升相关。虽然压力可能不会直接导致癌症，但是其的确会影响各种激素的水平，并且会抑制免疫系统发生作用。而且，一旦癌症开始发展，压力据信会加速其进程。
生活方式
在现代中国，女性开展的体力活动通常比前几代人要少。《国际行为营养和体育运动杂志》上刊登的一项研究指出，在1991年至2011年间，中国成年人体力活动水平下降了近一半，女性下降的速度比男性更快。
在中国城市中，饮食不健康的问题也越来越普遍，快餐店如雨后春笋一般迅速扩张，这导致了中国女性肥胖率的增长。
酒精摄入量增加长期以来被认为与乳腺癌发病风险提高相关，世界卫生组织的一份公报指出，在中国，酒精摄入量的增长速度要快于世界其他地区。
老龄化
这是乳腺癌面临的最大危险因素。中国女性的寿命正在增长，这是与该国乳腺癌发病率提高相关的一个关键性因素。随着人们年龄的增长，遗传损伤增加，而修复损伤的能力却在降低。
报道称，尽管中国女性的乳腺癌发病率低于许多发达国家，但是这一数字的急剧增长——在印度也发现了类似的情况——正在引起极大的关注。
由于中国人口众多，即使在预防癌症方面仅仅带来很小比例的改善，也能够拯救相当数量的女性的生命。通过提高对癌症的认识，加强关于饮食、运动和减轻压力的教育，以及改进乳腺癌筛查等手段，能够减少很多危险因素。
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