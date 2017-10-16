世行大赞中国8亿人脱贫成就:青藏牧民享受现代化生活品质

外媒称，世界银行行长金墉指出，中国成功解决8亿人的贫困问题，相关经验值得中等收入国家借鉴。
据新加坡《联合早报》网站10月15日报道，当地时间10月12日，金墉在世界银行和国际货币基金组织（IMF）年会的一场新闻发布会上，形容中国减少贫困人口取得的成绩是“人类历史上最伟大的故事之一”。
他说，1990年以来，随着中国经济改革和融入全球市场，中国已帮8亿人摆脱贫困，世界极端贫困人口比率从40%下降到目前不到10%，中国做出了绝大部分贡献。
金墉表示，世行目前正与中国在多方面展开合作，如确保偏远地区民众能获得社会服务和医疗保障，并对医保体系进行试点改革。
他称，世行在帮助中国发展的同时，也在设法更好地了解中国如何在减少贫困上取得成功，希望从中吸取经验，他相信这些经验值得其他中等收入国家借鉴。
另据西班牙《国家报》10月14日报道，在中国的青藏高原上生活着这样一群藏族牧民。每到水草丰沛、气候温暖的季节，他们就在青海湖畔支起帐篷放养牦牛和羊群；每当寒风袭来，他们就会将牛羊赶往冬季牧场，并在定居点度过这段寒冷的日子。
报道称，藏民在中央政府的安置政策下享受到现代化生活的舒适和便捷，同时要克服文化和传统融合的困难。为了实现到2020年彻底消除贫困的目标，中国政府将青海省视为重点帮扶对象。而消除贫困也是即将召开的中共十九大的主要议题之一。
报道称，彻底消除贫困目标的实现将再次证明中共的惠民政策覆盖了整个国家，而这对任何一个国家的政府而言都是一项伟大成就。
据官方数据显示，2016年中国农村贫困人口减少了1240万人，其中10万人来自青海省。自2015年以来，中国政府已经在脱贫项目上投资超过300亿美元，帮助大批年人均纯收入在2300元人民币以下的农村贫困人口摆脱了贫困。
报道称，上世纪90年代开始，中国政府开始推行西部大开发政策，逐渐在基础设施等方面加大了对西部的帮扶力度：修建了机场、高速铁路、水坝和公路等。2003年开始中国政府开始实施退牧还草政策，理由是放牧导致青藏高原荒漠化严重。在最近一年中，政府兴建了超过80个牧民定居点。
报道称，定居生活让牧民享受到现代化生活的便捷：从自来水到电视机，从受教育到医疗服务，牧民的生活变得大不一样。此外，政府还在购买住房等方面为迁往定居点的牧民提供了优惠条件。
然而，很多牧民还是在文化和社会融入等方面遇到了困难。很多牧民不会讲普通话，受教育水平较低，除了放牧很难找到合适的工作。
报道称，从事旅游业也是一个选择。有些牧民在青海湖附近搭建了小旅店和帐篷，做起了“农家乐”生意。一位过去的牧民表示：“这个营生至少可以供孩子们上完学。”
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