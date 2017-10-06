为什么有人说谷歌实时翻译无线耳机将影响世界？

周三，谷歌在旧金山举行的Pixel 2大会上有很多值得炫耀的新产品，其中大部分我们都见过：下一代旗舰智能手机、新款Goole Home，以及各种可以深入你家庭的智能家居，一款全新的笔记本电脑，基本上就是一款配备Chrome OS系统的Yoga电脑，还有一款智能穿戴相机，我敢肯定我们之前也见过它。我们上次见过的产品，明年的活动肯定会再次看到。
但在演示进行到末尾，谷歌悄悄透露，他们将用一副无线耳机改变世界。
为了不被苹果的Air Pods和他们无线充电的TicTac存储盒所击败，谷歌的耳机支持40种语言实时翻译。
这家公司终于完成了科幻小说和无数的Kickstarters向我们承诺多年但都没有兑现的任务。
谷歌Pixel耳机是一款无线耳机，专门用于该公司新推出的Pixel 2手机。一旦你将耳机与手机配对，你只需轻点右侧的耳机，就能在Pixel 2上向谷歌助手发出指令。你可以让它播放音乐，给你指路，打个电话什么的。
但是如果你告诉它“帮我说日语”，然后开始用英语说你想说的事情，手机的扬声器会在你说话的时候输出相应的日语翻译。
然后对方的回答会通过Pixel Buds耳机翻译后进入你的耳朵。正如谷歌演示片中所展示的那样，在翻译过程中，似乎几乎没有延迟的时间。
不过，我们必须知道，在现实世界中，它的性能受到WiFi、背景噪音和串音干扰。
至少可以说，这是一个重大突破。在20年前，如果你想要通过互联网翻一段文本，但又不想找会说这门语言的人帮忙，你很可能是通过Altavista's Babel Fish翻译平台来完成。
该应用于1997年推出，它支持十多种语言的翻译，但通常返回的翻译还没有你输入的文本更容易理解。
在接下来的几十年里，翻译技术不断进步，但在准确性和速度方面，它永远无法与自然语言使用者竞争。
在过去的几年中，我们看到了一些科技领域最知名的公司进入了翻译领域。
2015年，Skype首次推出了实时翻译功能，该功能兼容四种语言的口语翻译和50种语言的即时通讯信息翻译。然而，它的翻译并不是实时的，当原始信息被翻译出翻译版本的时候，会有一个时间差。
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