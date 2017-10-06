美“里根”号航母开赴朝鲜半岛 将参与美韩军演

外媒称，船舶自动识别系统的数据证实，美国“罗纳德·里根”号航母6日离开香港进入南海，开赴朝鲜半岛。
据国际文传电讯社10月6日报道，“罗纳德·里根”号航母战斗群中有数艘战舰，包括导弹巡洋舰、装备“宙斯盾”反导系统（能够摧毁任何朝鲜弹道导弹）的驱逐舰以及装备“战斧”巡航导弹的攻击型核潜艇。
韩联社近日援引韩国国防部消息人士的话报道，在朝鲜半岛局势加剧的背景下，美国航母战斗群将参加美韩海军军舰的联合演习，演习10月中旬将在靠近朝鲜沿岸的日本海水域进行。
韩国军方称：“我们就‘罗纳德·里根’号率领的航母战斗群10月15日在日本海的行动计划与美国进行了磋商。”
报道称，美韩军舰将在演习中演练检测朝鲜弹道导弹的发射、跟踪飞行轨道和拦截导弹。
驻韩美军司令部一名代表说，“罗纳德·里根”号航母抵达朝鲜半岛沿岸的最终日期尚未确定。他说：“航母很可能在10月20日加入演习，最终的行动计划尚未确定，一切取决于局势。此外，航母预计将停泊釜山港。”
据俄罗斯卫星通讯社10月6日报道，美国向朝鲜海域派出“罗纳德·里根”号核动力航母，该航母将在近期参加旨在向朝鲜施压的美韩联合军演。
俄罗斯军事专家瓦西里·卡申指出，朝鲜有可能在美军在该地区大量集中之际，向太平洋北部和日本领土上空发射一系列“火星”-14洲际弹道导弹。
报道称，朝方沿着冲突升级迈出的每一步都将遭到美国特朗普当局的强烈回应，与此同时，朝鲜积极囤积燃料和其他战略物资，以便在必要时经受全面封锁。只有朝美采取行动启动官方层面的直接对话才能防止局势的消极发展，总的来看，有关启动谈判条件的讨论具有客观性，但前景尚不清楚。
另据美国《华尔街日报》网站10月6日报道，美国议员加紧向特朗普政府施压，要求政府扩大针对朝鲜的制裁。美国和联合国官员认为有数十家企业是朝鲜非法金融网络的组成部分。
报道介绍说，联合国集合了一个专家小组研究朝鲜逃避制裁的情况，该小组确定了近40家来自马来西亚和朝鲜等国的企业，认为这些尚未加入美国财政部制裁名单的企业帮助朝鲜逃避制裁，资助其军事及核武器计划。
此外，报道称，美国议员和财政部官员还列举了其他十几家公司和船只，他们认为这些尚未列入制裁名单的公司和船只也向朝鲜政权提供资金或帮助其逃避制裁。这些名单中包括银行、船运公司、进口商、武器销售商和其他一些在马来西亚、新加坡和西非等地经营的公司。有些美国议员认为特朗普政府太过仁慈，没有严格实施制裁。
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