中国强起来更看重练“内功” 而非对外扩张

外媒称，中国领导人习近平在十九大开幕会上呼吁，各国人民同心协力，构建人类命运共同体。他说，要相互尊重、平等协商，坚决摒弃冷战思维和强权政治，走对话而不对抗、结伴而不结盟的国与国交往新路。要坚持以对话解决争端、以协商化解分歧，统筹应对传统和非传统安全威胁，反对一切形式的恐怖主义。
据俄罗斯国民通讯社网站10月18日报道，俄罗斯科学院远东研究所主任研究员亚历山大·罗曼诺夫认为，北京与莫斯科一样，希望世界稳定。
报道称，罗曼诺夫认为，中国明白进步要依靠经济增长，而非世界影响力。他说：“中国面临着在提振本国经济之路上前进的宏伟任务。它要解决大量经济和社会问题，进行经济改革。出于这些考量，中国需要周边地区保持和平，以便为发展创造稳定局势。”
另据新加坡《联合早报》10月20日报道，习近平在十九大开幕会上作报告时，勾勒出中国未来30多年发展蓝图。
报道称，习近平18日说，从2020年起，中共要分两个阶段，实现第二个“一百年目标”。中共有“两个一百年”目标，即到2021年建党100周年时全面建成小康社会，以及到2049年新中国成立100周年时建成社会主义现代化强国。按照他的愿景，届时中国民众共同富裕的目标将基本实现，人民享有更幸福安康的生活，“中华民族将以更加昂扬的姿态屹立于世界民族之林”，富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国的目标得以实现。
报道表示，有分析认为，习近平上述对中国“强起来”的定义，更多是练好“内功”，而不是以对外扩张或国际势力范围来计算。
报道称，新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际研究院兼任资深研究学者胡逸山分析道，中国经历落后挨打、“百年耻辱”的历史阶段，对强国的观念因此更多是期望把自己做强做大，不再被他国欺负。
报道援引新加坡国立大学中国问题专家王江雨的说法还表示，十九大报告证明了中国对外政策的平和、务实和理性。
报道称，王江雨同时预计，中国还会坚持自己的底线。习近平18日表示，中国决不会以牺牲别国利益为代价来发展自己，也决不放弃自己的正当权益，“任何人不要幻想让中国吞下损害自身利益的苦果”。
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