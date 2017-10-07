肯德基麦当劳进军中国中小城市：利润与挑战并存

英媒称，以中国的标准来衡量，拥有70万人口的邹平县属于不发达地区。在邹平县喧闹的大街两旁，几乎看不到国际品牌。但快餐连锁品牌肯德基的雷达却牢牢锁定了这个地方。
据英国《金融时报》网站10月17日报道，当地的两家肯德基餐厅吸引了外出聚餐的家庭和约会的情侣。35岁的孔建枝（音）说：“虽然比其他餐厅贵一些，但它更特别。”她给4岁的女儿买了一个鸡肉汉堡。
报道根据欧睿信息咨询公司的数据称，为恢复在中国快餐市场的营收增长，肯德基和麦当劳正在以超过每天新开一家餐厅的速度扩张，其中大多数新开餐厅都位于中小城市。
报道称，自2013年以来，由于消费者健康意识增强而失去对快餐的兴趣，肯德基和麦当劳在华营业收入都出现下滑。大和证券分析师安森·陈（音）说，今年新开餐厅将帮助百胜（一家在纽约上市的公司，运营中国的肯德基餐厅）在华营业收入增加大约1.8亿美元，这个数字约为其预期营收增长的一半。自2013年以来，百胜在华营业收入一直处于持平或下滑状态，去年营业收入为67亿美元。
即将担任百胜中国首席执行官的屈翠容（Joey Wat）说：“我们在中国1100个城市拥有业务，但我们正在考察的还有900个。这就说明了发展潜力。”
报道称，百胜在中国运营着5300家肯德基餐厅，这个数字是麦当劳中国餐厅的2倍。未来5年内，麦当劳将在中国新开2000家餐厅。麦当劳称，到2020年，45%的麦当劳餐厅将位于中小城市。
报道称，这些快餐连锁企业寻求利用中小城市工资上涨的机会。英媒表示，根据麦肯锡的数据，这些城市的消费者与大城市的消费者一样经常光顾西方快餐连锁店，而且消费比大城市消费者更多。分析师丹尼尔·齐普泽说，前者消费更多的原因是，他们往往是家庭聚餐。他说，中小城市还有一些其他优势，例如，房租和劳动力成本“远远低于”大城市，这意味着更大的利润。
报道称，但也有意想不到的困难。波士顿咨询公司分析师文森特·卢伊说：“聘用一个能管理上海100家餐厅的雇员很容易，但管理分布在不同城市的100家餐厅就不容易了。”他说，在偏远地区新开餐厅意味着，要聘用更多经理，花费更多成本。
卢伊告诉《金融时报》，在2014年麦当劳和肯德基使用过期肉制品的丑闻被曝光后，确保食品安全就成为这两个品牌最关注的问题。但供应和监管链条被拉长意味着，重蹈覆辙的风险也会增加。
报道称，与此同时，一些类似麦当劳和肯德基的快餐品牌也在中小城市有很强的竞争力，对其构成价格压力。与肯德基类似的德克士在中国拥有2000多家餐厅，其中大多数在小城市。罗兰贝格国际管理咨询有限公司合伙人陈科说，在一些小城市，价格是决定性因素。百胜中国称，其产品在中小城市的价格较低。
报道称，长期风险在于，中小城市的消费者也可能像大城市的消费者一样，总有一天会厌倦快餐。在紧邻邹平县的淄博市，41岁的陈浩（音）说：“我不认为肯德基有那么健康。我只在赶时间时才会买肯德基。”
报道称，为吸引陈浩（音）这样的消费者，麦当劳和肯德基正在调整在大城市提供的产品和服务。麦当劳几乎重新装修了所有在华餐厅，目的是提升餐厅的时尚感，并增加咖啡吧。此外，麦当劳还赞助了一些跑步活动，以打造更健康的形象。
报道称，上月，百胜中国的KPRO餐厅在中国东部城市杭州开业，这家餐厅提供沙拉、三明治、鲜榨果汁、咖啡和精酿啤酒，它与其他肯德基餐厅唯一的共同点就是提供炸鸡——但没有糊状物。
报道称，为吸引熟悉科技产品的城市专业人士，KPRO餐厅还使用了由互联网巨头阿里巴巴设计的人脸识别支付系统。餐厅经理托尼·谭（音）说，KPRO餐厅的另一个吸引力在于“在这里看到的小孩比其它肯德基餐厅要少”。
报道认为，这种升级策略似乎对肯德基行之有效。在经历4年的营业收入下滑或停滞后，在6月30日至8月31日的3个月里，肯德基的同店销售额增长了7%。
报道称，19岁的王吉庆（音）在邹平县的一家肯德基餐厅里喝着一杯拿铁。他说：“与本地其他餐厅相比，这里的环境和服务更好。这里适合约会。”（编译/刘白云）
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