女子书稿遗落共享单车筐 后续骑行者拾得送回

汽车从眼前穿梭而过，路上行人行色匆匆，地铁广播循环播放着……上午10点的中医大省医院地铁站外，短短几分钟时间，共享单车已经换了一轮，一眼望去，车筐里空空荡荡。
龚女士再也找不到刚刚骑过的那辆共享单车了，留在车上的20万字手稿也一并消失，她只好给印刷厂打电话，准备重新审校。
10月17日这天晚上，龚女士收到了一个好消息，共享单车公司通过查询后台数据，找到了她使用过的单车，书也还在，使用这辆共享单车的车主将书稿保管了起来，一直等着失主认领。
袋子落在车筐 20万字的书稿不见了
10月17日这天上午，龚女士在家门口骑了一辆摩拜单车，将手上提的纸袋放到了车筐里，10分钟后，抵达中医大省医院地铁站的她，早就忘了自行车前面放的纸袋，径直朝着地铁站走去。
刚过了一个站，地铁到了骡马市，她才发现手上少了件东西。犹豫了几秒，趁着车门还没关上，她赶紧冲了下去，坐上反方向的地铁回到出发点。然而，几分钟时间，刚刚停车的位置，车子已经换了一轮。
“当时心里就想，肯定找不回来了。”龚女士说，在省医院外，行人南来北往，放在车筐里的袋子，谁都可能拿走。而装在袋子里的，除了一些茶叶和咖啡，还有一本书稿，在出版社担任编辑的她，花了五六天时间，才将上面的20万字检查了一遍。而在此之前，印刷厂打印蓝样也花了两三天时间。
“本来还准备在下周五准备一个新书发布会的。” 龚女士表示，当时她已经开始准备推迟发布会，找印刷厂重新打印，自己再从头检查一遍。
后台数据找到下一位骑行者 书稿保存完好无损
抱着试一试的心态，龚女士联系了摩拜单车的客服人员，公司通过企业大数据，根据使用者的手机号码和自行车编号，联系上了下一位骑行者，龚女士遗失的纸袋完好无损的被保管着。10月18日，骑行者汤志润将袋子交还给了客服人员，并送达龚女士的手上。
在附近上班的汤志润回忆，当时准备从办公室出门办事，在楼下骑了一辆摩拜单车，纸袋也是扫码过后才看到的。
汤志润看了下纸袋里的东西，当看到书稿时，他认为这件东西对失主应该比较重要。“书稿都是那种刚打印的样子，还没有装订成册。”他只好一路提着带着，等到办完事，将袋子放到了办公室，等着失主通过单车公司来联系自己。
晚上8点，不出所料，汤志润接到了电话，是寻找书稿的。“我之前也将东西放到车筐里弄丢过，能够理解那种心情。”汤志润告诉记者，他丢的是一个刚取件的包裹，当然，并不是那么幸运，没有找回来。
失而复得之后，龚女士难掩感激之情。“如果在出租车这种封闭的空间，要找回来肯定还是比较容易的，但丢在单车上还能找到，就不那么容易了，多亏了这些好心人。”她表示，科技的进步让丢失的东西有了一个追踪“轨迹”，但更重要还是我们城市居民素质的提高。
共享单车车筐每月都在“捡东西” 文件成为丢失最多的种类
每个月，都会有东西遗落在共享单车的车筐里，纸质类的文件成了最多种类。“以摩拜为例，成都区域每月通过微信微博联系遗失物品的骑行用户有2~3人。”据摩拜单车工作人员介绍，遇到用户遗失物品在单车上的情况，工作人员会第一时间帮助寻找，用户需要提供车辆编号和电话号码，车辆编号在“我的行程”中可以查到。用户发现遗失情况后，摩拜可以立刻调取车辆位置、状态、使用历史，配合运营人员实现火速处理。
市民也可以通过App、微博、微信将情况反馈给客服，大约2~3个工作日可以给出答复。
ofo小黄车也表示，就之前的情况，每月大约会发生6~7起用户遗落物件在单车上的事件。有些是运维管理员巡查中发现，如果失主自己联系一般都是反馈给客服进行处理。如果等待一段时间无人认领就反馈给客服联系用户。如果联系不上或者物件贵重就交给派出所。“之后，我们想促成与社区、超市等的合作，形成失物招领机制，方便用户”。
最后，共享单车工作人员也提醒，骑行时请勿将贵重物品放在车筐内避免因为颠簸而造成物品跌落，还车后也一定要留意车筐内是否有物品，以免丢失或遗忘。
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