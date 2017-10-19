阿里巴巴和亚马逊决战东南亚电商市场 谁能拔得头筹？

据《亚洲时报》北京时间10月18日报道，随着行业巨头阿里巴巴和亚马逊纷纷成立新公司并大举收购，东南亚电商市场的竞争正逐渐升温，该地区预计将成为在线零售商的下一个高增长地区。
在中国和美国，阿里巴巴和亚马逊分别拥有80%和60%的在线购物市场份额，眼下它们在人口超过6亿的东南亚市场展开了决战。
亚马逊在今年7月正式进入东南亚，在新加坡推出了两小时送达服务Prime Now。
此前，新加坡用户只能在亚马逊网站购买部分商品，还要承担高昂的国际运费。许多业内人士认为，亚马逊登陆新加坡非常大胆：与它此前提供快递服务的其他国家不同，亚马逊在新加坡缺乏零售和物流存在。
尽管只有570万人口，新加坡仍被全球电商公司视为，他们在东南亚生存能力的试验场，以及一个帮助进入领进市场的先行跳板。
Prime Now支持的产品包括亚马逊自有品牌产品、食品杂货、玩具、游戏、文具和美妆产品。亚马逊在新加坡建立了一座10万平方英尺的仓库，较美国地区履单中心大了数倍。
在登陆新加坡的首日，亚马逊迎来了大量的订单，是其Prime Now两年前登陆西雅图时的三倍。消费者超高的热情导致亚马逊仓库爆仓，订单配送出现延迟。
尽管消费者热情高涨，但已有迹象显示，新加坡市场可能要比亚马逊最初预想的更难征服。这家在线零售商面临着传统零售行业和阿里巴巴的激烈挑战，后者已经获得新加坡一家电商公司绝大部分的股权。
2016年，新加坡只有4.6%的零售发生在线上，远不如英国的15%和美国的10%。
考虑到新加坡的富有程度以及超高的智能手机和互联网渗透率，这一数字让人惊讶。
报告称，新加坡实体零售的销售额最近已出现下滑，虽然购物商场仍是人们约会、就餐和家庭聚会的主要场所。
新加坡适合购物的文化，以及其店内购物的习惯可能解释了为何电商没有取得更快的发展。不过有分析师认为，新加坡在线销售将在未来十年显著增长。
谷歌和新加坡主权财富基金淡马锡在2016年的一项研究预计，东南亚电商市场规模将从2015年的55亿美元，增长至2025年的878亿美元，推动力包括中产阶级快速增长，互联网渗透率提高。报告称，移动设备帮助东南亚地区平均每天新增12.4万互联网新用户，增速排名全球第一。
亚马逊进军东南亚市场正值该公司大笔投资仓库和数据中心之际。同事，该公司还在向印度和澳大利亚扩张，推出了新的智能家居产品，并为其Prime流媒体服务打造了地方化的原创电影和节目。
亚马逊成本高昂的商业模式，以及其更加注重市场份额而非利润的发展特点，让它与阿里巴巴产生了对比。阿里巴巴由中国亿万富翁马云创立，在向处于初期的东南亚电商市场投入数十亿美元后，该公司在东南亚的发展要更加显著。
与阿里巴巴不同，亚马逊将商品存储到自己的仓库网络，直接向消费者出售。而阿里巴巴并没有存货，而是为商家和消费者提供交易的平台，因此其业扩张要更轻松。
自去年进入市场以来，收购一直是阿里巴巴东南亚扩张战略的关键。它斥资收购了电商公司Lazada约83%的股权，并随后收购了食品杂货电商公司Redmart。此外，它还和Uber和Netflix合作，在最近推出了与Prime类似的会员服务。
作为一家成立于2011年的德国电商公司，Lazada在六个东南亚国家开展运营，每月独立访客超过660万。据报道称，自2016年被阿里巴巴收购后，该公司的订单量已经翻了三倍。Lazada的网站提供超过3000万款产品，而亚马逊Prime Now目前在东南亚仅提供上万种产品。
今年第二季度，阿里巴巴在国际市场的营收达到了创纪录的3.89亿美元，同比增长136%，贡献主要来自Lazada和阿里全球速卖通。阿里巴巴还在东南亚投资了一系列金融科技和保险公司。
在马来西亚，阿里巴巴对物流和仓库进行了大笔投资，以打造全球首个“数字自由贸易区”。今年年初，马来西亚首相任命马云为该国的“数字经济顾问”，以推动中小企业增长，并使该国电商市场到2020年翻倍。
作为规模150亿美元研发计划的一部分，阿里巴巴将于2018年年初在新加坡建立其在中国的之外的首座科研实验室。
随着亚马逊和阿里巴巴这两家全球电商巨头在东南亚获得立足点，当地没有资金支持的创业公司势必将走向失败。分析师称，小型竞争服务将很可能被收购或复制，而实体零售商则必须重新评估它们的运营，才能竞争和生存。
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