阿尔茨海默症将成中国健康挑战：老龄化让慢性病变常态

美国外交学者网站发表文章，采访了中国首创资本公司创始人、董事长兼首席执行官彼得·富尔曼（中文名傅成），有关阿尔茨海默病——中国隐现的健康挑战的相关问题。具体如下：
问：在中国有950万人被确诊为阿尔茨海默病患者，为什么这种疾病是未来最大的健康问题？
答：我愿意推而广之地说，对慢性疾病的治疗——其中首当其冲的是阿尔茨海默病——将是中国国家医疗保健系统未来面临的最大挑战。中国从一个在人们记忆中只能提供非常初级的赤脚医生系统的国家起步，在短短20年里把真正的医疗保健覆盖到了全国所有角落，为绝大多数公民提供急症护理和用药。这是一个极大的成就：其服务的人数以及提供的福利很可能超过了任何时候任何地方的任何政府计划。另一方面，慢性病从未成为关注重点，事实上也从未成为一个很大的问题。但是中国人的平均寿命已经明显延长，这部分得益于急症医疗服务的提供。中国人现在的寿命和欧洲人和美国人一样长。其结果是：中国已经在感受到数以百万计的老年患病者无法获得现成的切实治疗选择的压力。人口构成已经成为定式。在25年后，中国将成为一个老龄化更严重的社会，至少25%的人口将是65岁以上的老人。慢性病将变成常事。
问：什么样的文化挑战将妨碍抑或帮助中国社会对阿尔茨海默症的管控？
答：中国目前正在变老的一代人的期望值有限，因为他们大部分是在极度贫困中长大的。在他们变老的过程中，他们较为恬淡地认可社会无法提供很多帮助，除非是立即的紧急医疗状况。不过，他们儿孙的体质却完全不同。他们通常受过教育拥有与西方人类似的期望，包括中国应该对每一种医疗问题都有优质的治疗选项，就像在欧美、日本和其他地方一样。他们日益希望自己患病的父母能得到更好的治疗，并且指望自己在变老并被诊断患有痴呆和帕金森病等慢性病，或在中风或心脏病发作——这两种情况在中国都很常见——后需要长期照顾和康复时得到更多照顾。在中国仍然极少存在满足这种日益增长需求的医疗保健服务。
问：中国能够向美国和欧洲学习什么？
答：也许最主要的教训是不要期望阿尔茨海默病的治疗有重大突破、出现可以阻止病情发展或是逆转疾病损害的药物，在美国和欧洲有太多的人曾经有过这种期望。悲哀的现实是，尽管在研究上花费了巨额资金，但我们距离这样一个医学奇迹的距离与20年前一样遥远，这期间有至少200亿美元付之东流。反过来，中国需要促进开发数千个为阿尔茨海默病患者服务的优质治疗中心，根据最好的全球标准为他们提供照顾，延长他们的生命并提高他们的生活质量。除了大量的新大楼之外，这还要求人数庞大的受过专业训练的医生、老年医学专家、专科护士和助手。
问：中国农村和城市在治疗阿尔茨海默病方面有什么差异？
答：中国优质的医疗服务仍然主要由位于大城市的大型公立医院提供。政府正在寻求改变这种情况——不只是针对慢性病，以提高小城市和农村乡镇的医疗保健标准，减轻城市大型医院格外沉重的负担。
问：请指出医疗保健业在对付中国隐现的阿尔茨海默病挑战方面的机遇？
答：在今后40年里，在中国没有任何一个领域能够比慢性病——包括阿尔茨海默症——的医疗保健提供更好的投资基本面条件。冷静的预测是，到2045年，中国将有超过4000万阿尔茨海默病患者，这一人数是目前的4倍。截至今天，中国专供需要阿尔茨海默病专门治疗的患者的床位短缺。从财务方面来说，优质的阿尔茨海默病和慢性病医疗保健将提供极其可靠的回报。不过，也许更加重要的是整个中国社会也将从中获益。这无疑将是投资者可以通过行善、通过为中国做贡献而获得良好财务回报的领域之一——在这样的一个中国，老年病将得到出色管控，家庭将得以更长久地保持幸福和完整。
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