亚开行看好中国经济 上调今明两年增长预期

港媒称，亚洲开发银行上调了对中国今年和明年经济增长的预期。
据香港《南华早报》网站9月26日报道，亚开行预计，今年中国经济增长率将达6.7%，明年增长率将为6.4%。而早前的预测为今年6.5%，明年6.2%。
亚开行在26日公布的最新的《亚洲发展展望》报告中作出了上述预测。报告称，随着全球贸易复苏和中国经济保持“强劲势头”，亚洲经济增长前景也有所改善。
亚开行首席经济学家泽田康幸在报告中称：“中国经济仍保持活力，巩固了其作为全球经济增长引擎的作用。”
据报道，2016年中国经济增长率为25年来的最低。国际信用评级机构标准普尔上周还对中国较高的债务水平表示担忧，并自1999年以来首次下调中国的主权信用评级。但泽田康幸表示，中国的债务水平“情况未必令人担忧”。
他说，北京已表示将优先考虑金融和财政稳定，其中包括于今年早些时候设立国务院金融稳定发展委员会，旨在加强金融监管协调。
他还补充说：“政府已明确表示将优先应对潜在的债务问题。”他还对美国可能对中国商品实施贸易制裁的担忧予以驳斥，并称欧洲和日本市场需求旺盛而且外界预测全球扩张性贸易将持续下去。
他说：“我认为，不论存在何种外在变化，中国经济增长将持续下去，而且我们认为明年或后年并不会出现任何重大的不确定性。中国经济将继续保持增长势头。”
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