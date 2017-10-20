中央强调对港澳全面管制权

【香港《星岛日报》10月19曰报道】中共中央总书记习近平昨天发表十九大报告，两度强调对香港的“全面管治权，提出爱国者治港，发展壮大爱国爱港力量、增强国家意识。报告还敦促特区政府“积极作为履行维护国家主权、安全、发展利益的宪制责任”，在经济社会方面，则支持港澳“融入国家发展大局”。
十九大报告涉港澳部分，字数和篇幅都比十八大报告增加。报告回顾过去五年的工作，强调“牢牢掌握宪法和基本法赋予的中央对香港、澳门全面管治权”。
报告总结新时代十四条基本方略，第十二条再度凸显“全面管治权”，即“必须把维护中央对香港、澳门特别行政区全面管治权和保障特别行政区高度自治权有机结合起来”。
在报告第十一部分，习近平强调，港澳回归祖国以来，“一国两制”实践取得举世公认的成功。保持港澳长期繁荣稳定，必须全面准确贯彻“一国两制“港人治港”、“澳人治澳”、高度自治的方针，严格依照宪法和基本法办事，完善与基本法实施相关的制度和机制。
报告专辟一段，提出港澳发展同内地发展紧密相连，要支持港澳“融入国家发展大局”，以粤港澳大湾区建设、粤港澳合作、泛珠三角区域合作等为重点，全面推进内地同港澳互利合作，制定完善便利港澳居民在内地发展的政策措施。
【香港《东方日报》10月19曰报道】题：议员指中央忧港或现分离倾向
多名建制派立法会议员表示，十九大报告虽未有直接提及“港独”二字，但报告强调要牢牢掌握中央对港澳的全面管治权，反映中央担心香港情况失控，甚或出现分离倾向。有学者预计，中央往后会更强硬地对付任何挑战国家主权的行为。
全国港澳研究会副会长刘兆佳认为，报告虽没有“港独”二字，但多次强调反对分裂国家，其实已包含“港独”,相信对于任何挑战国家主权、图谋分裂国家的言行，中央都会更坚定、更强硬地应对，包括在有需要时进行人大释法。
【香港《东方日报》10角19日文章】题：强调对港全面管治权
习近平在十九大报告中强调，牢牢掌握宪法和基本法赋予的中央对香港、澳门全面管治权，保持香港、澳门繁荣稳定。
香港回归后，社会只重“两制”，忽视“一国”对国家领土完整及维护社会稳定的重要性，本土化及港独思潮甚嚣尘上，港府施政举步维艰。
近来发生的一系列事件，包括“一地两检”争论、渎誓议员资格被褫夺、双学三子被判入狱、大学校园“港独”风波、旺角暴乱参与者被定罪，大众市民的反应使香港社会必须痛定思痛。
全面落实中央对香港的管治权，不仅是维护中央与香港良好关系的核心问题，更是保障“一国两制”行稳致远、香港长治久安的关键。
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