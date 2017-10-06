小苏打去除苹果农残效果佳

用衬衫擦拭苹果或许可以去除一些尘土和污垢，但是除掉残留的杀虫剂可能需要稍稍多费点事。现在研究人员在美国化学学会的《农业化学与食品化学杂志》上发表报告说，使用常见的家用产品——小苏打——洗苹果能够成功地去掉表面的残留物。
使用杀虫剂有助于提高农作物收成，但近年来它们对人体健康的潜在影响引发了担忧。洗涤可能是清除农产品表面杀虫剂的一种有效策略，也是食品工业的标准做法。
但是某些保护植物的化合物被水果和蔬菜吸收了，利用现有清洁方法也许无法去除。何莉莉(音)和她的同事希望弄清哪一种清洗方法能够最有效地去除杀虫剂。
研究人员在有机种植的嘎啦苹果表面涂抹了两种常见的杀虫剂——在过去的研究中被证明可以穿透苹果皮的杀真菌剂噻菌灵以及杀虫剂亚胺硫磷。
接着，他们用三种不同的液体——自来水、1%浓度的小苏打水溶液以及一种得到美国环境保护局认可的常用于清洗农产品的漂白液——对这些苹果进行清洗。
小苏打溶液在去除杀虫剂方面效果最好。在经过10多分钟的清洗后，噻菌灵和亚胺硫磷分别被清除了80%和96%。
百分比的不同很可能是由于苹果吸收的噻菌灵较多。扫描图像显示，噻菌灵深入苹果内部的最大深度达80微米，而亚胺硫磷最深只能在20微米处被探测到。按照行业标准用自来水或漂白液对农产品清洗两分钟是远远达不到效果的。
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