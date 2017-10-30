俄媒称中国正迅速成为最强商业大国

俄媒称，中国正迅速成为最强商业大国。
据俄罗斯卫星网10月25日报道，美国长期以来是全球最大贸易国，也是向其他国家提供贷款的主要债权人。上世纪80-90年代，中国成为世行以及亚洲开发银行最大债务国。但近年来中国向发展中国家提供的贷款多于世行。
报道援引美国《大西洋》月刊的文章称，未来几十年中国打算凭借各种项目打造遍布亚洲乃至全球的基础设施网。这一倡议将给世界带来和平与繁荣。国家集中精力搞贸易，就会很少去打仗，不仅不会同自己的贸易伙伴打，而且同全世界也不会打。可见中国将会以特有的方式帮助全世界的落后国家。如果中国继续扩大自己的地缘经济规模，那么将对全球产生巨大影响。因为西方没有足够的资金在国外开展基础设施建设，因此它最好要响应中国的“一带一路”倡议。贸易路线将更顺畅，物流将发展得更好更快，而同全球市场隔绝的那些国家的贸易规模将更大。
俄罗斯卫星网还援引法国《世界报》的文章称，人们对中国投资欧洲战略部门已经不再那么担心。欧盟也承认这些投资在克服危机中发挥了作用。中国的晴雨表也在上升。北京成了许多倡议和自由贸易的主导者。它提倡新的丝绸之路，建造基础设施，组建国际机构。根据美国专家杰米·弗莱的意见，中国正在全球寻求一个应有的地位。
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