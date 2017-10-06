中国高铁“出海”面临颇多挑战

中国铁路技术出口之路并非一帆风顺。价值数十亿美元的中泰高铁项目再次遭遇推迟——此次的环境评估可能让这个历经波折的项目脱离轨道。
环境评估只是中国在推动高铁技术走向世界、为“新丝绸之路”战略铺路的过程中遇到的诸多障碍之一。主要绊脚石还包括：
当地法规 中泰双方在2014年公布了连接中国西南部城市昆明和泰国首都曼谷的高铁建设计划，自此这个项目先后因贷款条件、劳工法规、融资、土地使用法规以及环境保护法规等因素经历多次推迟。
中国高铁在印度尼西亚的遭遇也十分相似。印尼交通部官员说，过去两年来，连接雅加达和万隆的高铁项目迟迟没有进展，部分原因是征地问题。
高成本 中国的优势是能以比曰本和德国竞争者更低的成本建设高铁。据世界银行估算，中国高铁线的建设成本为每公里1700万美元至2100万美元，相比之下，欧洲高铁的建设成本为每公里2500万美元至3900万美元。
但对某些国家来说，中国的建设成本也太高了——高成本被认为是阻碍中泰铁路项目的主要原因之一。中方去年提出的造价是160.9亿美元，大大超出泰国方面的预算。在就设计和土地价格等问题进行谈判后，预计成本减少到51.5亿美元，降幅超过三分之二。
成本上升问题也困扰着雅加达——由于设计变更涉及一些私有土地的征用，万隆铁路线的预算从52亿美元上升到近60亿美元。
政治经济动荡 利比亚在2011年爆发内战，中国铁建股份有限公司被迫放弃当地一个预计投资达35.5亿美元的项目，该铁路连接的黎波里和卡扎菲的家乡苏尔特。
委内瑞拉曾计划建设南美首条高铁线路，但随着国家经济陷入崩溃，这个高铁顶目去年也遭到搁置。
其他原因 2014年，因招标过程的透明度遭到质疑，墨西哥突然
撤销一个价值37.5亿美元、连接墨西哥城和中部城市克雷塔罗的铁路建设合同，而此前不久墨西哥才把这个合同授予一个中国企业主导的联合体。
两年后，美国西部快线公司终止与中国铁路国际(美国)有限公司在拉斯维加斯至洛杉矶的高铁项目上的合作。西部快线公司的理由是，“项目及时推进有困难，中铁国际很难获得推动项目开发所需的政府许可”。据《洛杉矶时报》报道，最大的挑战可能是美国联邦政府要求，要想获得审批，高铁必须是美国制造。
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