德应联手中国在中亚进行战略合作

德国外交政策网站10月10日刊发题为《丝绸之路上的新风》的文章称，柏林的政府顾问考虑与中国在中亚展开战略合作。德国科学和政治基金会最近发表的研究报告指出，德国不应该只局限于独自扩大影响力的行动，而应该和北京展开“更深入的对话”，以探讨“可以在多大程度上共同追求目标”。欧盟也可以用这种方式“强调自己在该地区的外交政策目标”。
文章称，其背景是，迄今为止德国和欧盟在5个中亚前苏联加盟共和国显著扩大影响力的尝试都失败了。例如在塔吉克斯坦，柏林尽管作出了很多努力，却只在人道主义和发展援助领域发挥独立作用。
原则上说，德国在塔吉克斯坦扩大影响力没有有利的前提条件。“两国之间的贸易往来很少。”德国外交部这样干巴巴地说。
今年5月，美国当局向塔吉克斯坦情报机构交付了价值600万美元的车辆和设备。俄罗斯政府则在今年1月宣布，打算和塔吉克斯坦商谈运营该国首都杜尚别附近的艾尼空军基地事宜。近年来，俄罗斯空军已经临时使用该基地。此外，北京也在扩大军事关系：2016年8月，阿富汗、中国、巴基斯坦和塔吉克斯坦总参谋部组成了“四方合作协调机制”，以更好地打击该地区的恐怖主义威胁。
文章称，柏林的政府顾问现在也考虑扩大与北京在中亚的合作——特别是在中国的“一带一路”倡议方面。欧盟可以“尝试”和中国以及中亚国家“就如何共同追求目标加强对话”。德国科学和政治基金会最近发表的研究报告指出：“这样一来欧盟可以强调它在该地区的外交政策目标。”报告还指出，可以考虑对接中国的利益，例如可以就中亚的边界管理进行对话。这对中国有利，也给柏林和布鲁塞尔提供了加强自己影响力的机会。
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