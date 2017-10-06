大手笔！沙特欲斥5000亿美元在沙漠造新城

法媒称，这将是一个和其他任何地方都不一样的都市，沙特阿拉伯“新未来（NEOM）”计划的推介者们如是说。该计划称得上是沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼的一匹新战马。
法国《快报》周刊10月26日刊登题为《沙特为创造“人类未来”的疯狂计划》的报道称，沙特将会划出2.65万平方公里的广袤区域，让投资者们为“人类未来”进行创造性建设。目前还是一片沙漠的这一地区，未来数年预计要投入5000亿美元。
报道称，这一消息是26日在为期三天的利雅得经济论坛上宣布的。沙特方面说，“新未来”计划将围绕“9个特殊投资领域和生活设施来设计实施，将着重人类文明未来发展的主要趋势”。这9个重点包括能源和水、交通、生物科技、食品、数字技术、高科技、媒体和娱乐等。到2030年，新都市的“人均国内生产总值将雄冠全球”。
报道称，坐落在红海和阿盖拜湾之滨的这一新都市，其能源将主要来自风能和太阳能。以摩天大楼形式建成的城市农场将向居民们提供新鲜食品。公共交通将通过无人交通工具来支撑，当然也鼓励步行和骑单车。
报道称，网上的推介视频呈现了一个高科技天堂，来自全球各地的人们在这里愉快地工作和娱乐。设计者们豪言，“新未来”应该“汇集阿拉伯世界、亚洲、非洲、欧洲和美洲最好的东西”。有些人担心生活会受到沙特法律的掣肘，而“新未来”将是一个拥有自己法规的独特区域。
报道认为，之所以向全球的投资者推介这一计划，是因为沙特正处于危机当中。数年来，其预算盈余已拉响了红色警报，迫使当局减少投资并导致了经济增长放缓。在石油需求注定会减少的前景下，利雅得在寻求资本。国有石油巨头沙特阿美公司将会上市融资，沙特将以1000亿美元出让该公司5%的股权。
中东问题专家、法国国家科学研究中心研究部主任马克·拉韦涅对该计划抱有疑虑：“目前资金和回报前景还都没有保证。利雅得是在寻求改善在国际上的形象，就像卡塔尔入主法甲豪门巴黎圣日耳曼足球俱乐部或阿布扎比复制卢浮宫一样。应当让西方人觉得沙特是一个可以常来常往的国家，但2030年可能不会有什么大的变化。”
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