Facebook要做外卖：用户可直接在网站上订餐

据彭博社北京时间10月14日报道，Facebook公司想在餐饮业做大，该公司在周五宣布推出新功能，允许用户在其网站上通过DoorDash等第三方外卖服务订餐，或者直接从墨西哥烧烤快餐店(Chipotle Mexican Grill)、汉堡连锁店Five Guys等餐馆订餐。
一年来，Facebook一直在开发这一新产品，并与比萨连锁品牌棒约翰等餐馆展开测试。这属于Facebook提高其在餐饮业影响力努力的一部分。亚马逊公司近期宣布与美国在线订餐公司Olo达成合作，由后者提供订单，为数千个美国网点提供技术。Olo也属于Facebook新功能的一部分。
尽管亚马逊可能无法通过网上订餐赚钱，但是其外卖服务被视为一种获取宝贵用户数据，始终与消费者保持联系的途径。各种类型的餐馆都有自己的Facebook主页。亚马逊已发现用户在其网站上搜索食品的次数上升。
Facebook表示，没计划聘请司机，并最终配送食品，但是希望新订餐功能能够让用户在其网站上停留更长时间，而不是登出网站去其他网站订餐。
“我们只是试图让它更加便于人们使用，”Facebook副总裁亚历克斯·伊梅尔(Alex Himel)表示。他指的是在Facebook上寻找餐馆的过程，并把它称之为一个“痛点”。
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