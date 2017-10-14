双坡高铁或增停“森林城市”站

双坡高铁（HSR）或在私人发展商游说下改变路线，增设衔接柔佛“森林城市”（Forest City）的车站。
《新海峡时报》引述消息指出，碧桂园控股有限公司正在说服政府，在“森林城市”增设一个双坡高铁车站，该公司也已向有关当局和利益相关者们提出要求。
“政府和利益相关者目前仍在洽商中，他们在讨论于‘森林城市’增设车站的额外成本。”
消息说，讨论也涉及陆路公共交通委员会，因为该委员会需准备一分可行性研究，而最终是否会重新拟定修改后的隆新高铁计划建议书，则有赖讨论结果。
消息披露，碧桂园已计划在马新两国的入境处安排渡轮和轻快铁服务，而建议中的森林城市高铁车站，将作为类似十五碑的吉隆坡中环车站（KL Sentral）般，在新山成为全新交通枢纽。
马新两国政府是在2016年12月13日，于吉隆坡签署双坡高铁双边协议，并料在2026年12月31日启用通车。
消息说，双坡高铁计划的原本路线仍能使用，但可能会在超网马新第二通道前，绕去森林城市；新路线或较长及增加大马方建设成本，但新加坡不受影响。
“‘森林城市’将能够符合当地未来20年的旅客及70万名居民的交通需求。”
消息也强调，碧桂园预料“森林城市”将刺激柔佛发展及马新两国经济，增设有关车站将让两国受惠。
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