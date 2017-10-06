蒂勒森访印承诺为印军事现代化提供先进技术

外媒称，美国国务卿蒂勒森10月25日说，美国支持印度成为占领导地位的强国，他还提出要用先进技术帮助印度增强军事能力，以应对共同担忧的地区安全问题。
据新加坡《海峡时报》网站10月26日报道，10月25日在印度结束五国之行的蒂勒森会晤了印度总理莫迪，并与印度外长苏什玛·斯瓦拉杰举行会谈。
报道称，蒂勒森在与斯瓦拉杰共同主持的记者会上说：“美国支持印度崛起成为占领导地位的强国，并将继续帮助印度发展能力，维护整个地区的安全。就这一点而言，我们能够也愿意为印度的军事现代化行动提供先进技术。”
报道称，他还谈到印日美三国日益发展的合作以及这对印度洋-太平洋地区的重要意义。这三个国家目前定期进行海上联合军事演习。
报道称，蒂勒森还说：“我们期待未来开展进一步合作……我们双方都主张采取基于规则的商业方式和透明可持续的经济发展途径。我们很高兴双方共同的密切伙伴日本也加入其中。”
报道称，蒂勒森访问前，特朗普政府就南亚发表了两项声明。上周，蒂勒森描述了印度洋-太平洋地区如何需要强有力的美印伙伴关系。在此之前，美国总统特朗普宣布，美国将留在阿富汗，并将请求印度采取更多行动帮助稳定阿富汗局势。
报道称，印度战略事务专家乌黛·巴斯卡尔说，对印度而言，重要的是“了解双边关系的走向如何定位”。
据报道，莫迪办公室发布的新闻稿显示，莫迪和蒂勒森讨论了“加强有效合作以战胜各种形式的恐怖主义，并且促进地区稳定与安全”。
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