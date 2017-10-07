亚洲亿万富豪人数首超美国

普华永道与瑞银今天发布“亿万富豪调查报告”，指出亚洲亿万富豪人数首度超越美国，平均每两天就有一名亿万富豪诞生。
若维持此增势，亚洲亿万富豪的“总财富”4年内将追上美国。
普华永道会计事务所与瑞士银行今天发布《2017瑞银/普华永道亿万富豪调查报告：新价值创造者增添动能》。报告指出，亚洲亿万富豪人数首次超过美国，平均每两天就有一名新晋亿万富豪诞生，但美国仍维持财富的最高集中度。
瑞银台北分行总经理及瑞银集团台湾区负责人陈允懋表示，亚洲富豪在财富创造方面遥遥领先。值得一提的是，很多亚洲亿万富豪都是第一代企业家，且这些亿万富豪所负责的公司有很高的比例是上市公司，且对全球扩张充满雄心。
普华永道金融产业服务营运长吴伟台表示，今年的报告点出亚洲亿万富豪和其他地区亿万富豪之间的区别。例如亚洲地区富豪的财富，大多数是由经营历史较短企业的企业家所创造，而这些企业来自于成长快速的产业。
本次研究调查集中分析14个最大亿万富豪市场中的1542名亿万富豪，这14个市场的财富约占全球亿万富豪财富的80％。
亚洲部分共有637名亿万富豪，其中的162名是新晋亿万富豪；而中国大陆在亚洲区内遥遥领先，101名新晋亿万富豪来自这里。
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