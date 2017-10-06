美伊核角力给跨国企业敲警钟

外媒称，两年前，世界强国同意取消对伊朗的制裁，自那以后，西方企业纷纷涌入伊朗。现在，美国总统唐纳德·特朗普对这一协议予以打击，公司高管们必须决定是否还要继续坚持下去。
据美国《华尔街日报》网站10月13日报道，自奥巴马政府达成核协议以来，许多公司抢占了伊朗的广大市场，尤其是欧洲企业。特朗普一直是该协议的批评者，在他当选总统之后，不少公司已经改变了主意。
报道称，据知情人士透露，近几个月，法国的Orange公司已经暂停收购伊朗最大的移动电话运营商——伊朗移动通信公司。2016年，Orange公司曾试图加快向伊朗扩展业务。
报道称，雷诺公司现在每年可在伊朗生产20万辆汽车。该公司于今年8月表示将在伊朗投资一家工厂，使每年的汽车产量增加15万辆。
雷诺-日产联盟首席执行官卡洛斯·戈恩说，重新实施制裁可能会“推迟我们本来打算进行的一些投资项目”。
报道称，特朗普政府已经走上了一条复杂的道路，需要与国会和欧洲盟友进行谈判。企业渴望获得明确信号，了解华盛顿下一步的方向以及究竟会不会实施新制裁，而这一切都增加了这些公司所面临的不确定性。
知情人士说，英荷壳牌石油集团、意大利埃尼公司和挪威国家石油公司等大型能源公司都对顾问说，如果特朗普的行动表明最终将采取制裁措施，那么它们将不太可能在伊朗进行贸易往来。
加拿大皇家银行资本市场公司大宗商品首席策略师赫利马·克罗夫特说：“美国正在高举大棒。”
据法新社10月17日报道，挪威企业萨加能源公司与伊朗签订了总额达25亿欧元的投资协议，将在当地建造最大发电能力为2吉瓦的太阳能设施。
报道称，这份太阳能协议的签署，正逢美国总统特朗普拒绝承认伊朗遵守核协议之际，这使得该协议的前途被蒙上阴影。然而，签署伊朗核协议的其他大国（俄罗斯、中国、法国、德国和英国）一致表示，伊朗核协议得到了遵守。
报道称，协议签署双方是挪威萨加能源公司和伊朗私营企业阿明能源开发公司。
报道称，据项目推介者介绍，该项目得到欧洲一个投资财团的支持，伊朗政府则给项目提供担保。总计25亿欧元的投资将分五年到位，用于在伊朗中部的沙漠地带铺设太阳能板。
萨加能源公司开发部主管高特·施泰因科普夫表示：“我们希望能在伊朗建一个工厂来生产太阳能板，这也能在当地创造一些就业机会。”
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