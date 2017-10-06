外国投资者涌向中国股市：经济增长提振信心

美媒称，在中国股市大幅下跌两年之后，外国投资者正在更深地进入中国市场。
据美国《华尔街日报》网站10月8日报道，数据表明，外国人通过将中国两大主要证券交易所同香港连接起来的、所谓的深港通和沪港通系统购买的股票出现了急剧增长。
据数据提供商万得信息技术有限公司提供的数据，2017年前9个月，通过深港通和沪港通进入内地的资金飙升到了1555亿元人民币，超过了2015年和2016年的总和。仅9月份的净流入资金就达到了近210亿元人民币。
中国可靠的经济增长及人民币汇率反弹似乎是提振外国人对中国内地股市信心的原因。虽然9月份收盘时有所下跌，但今年人民币对美元汇率总体上涨了约3%。上个星期是中国假期，市场关闭。
报道称，另一个有益的因素是：中国股市保持着罕见的平静。上证综指收盘的波动幅度已经连续25个交易日小于1%，是自1992年以来最长时间的波澜不兴。
伯恩斯坦公司常驻香港的战略师迈克尔·帕克说：“此前有关资本外逃、中国银行系统崩溃、人民币贬值等的担心现在都已烟消云散。”
不过，尽管海外兴趣剧增，今年中国的主要股指却表现平平。上证综指上涨了8%，而深证综指仅上涨1%。但有约四分之三进入中国内地的海外净流入资本通过深港通流向了深圳。
报道称，海外资本对中国规模达7.5万亿美元的股票市场的整体影响仍然很小。按市值计算，海外基金仅持有不足2%的公司证券。不过，海外投资者的涌入似乎导致某些个股出现了上涨。
直到去年12月，外国人才有机会购买深交所交易的股票。深交所交易的股票大多规模较小，有很多技术和与消费者相关领域的私营企业，长期来看，它们从中国经济再平衡中获得的好处最大。有约三分之一的海外投资者持有深交所的食品和饮料部门的股票。相比之下，一些大型国有企业在上证综指中所占比重较大。
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