共享汽车成为中国人出行新选择

乘高铁到上海后，市民金先生开着一辆共享汽车载家人回家。“开了45分钟，花了不到50元，比打车便宜一半以上。”他说。
飞机、高铁+共享汽车——不少年轻人今年国庆长假开启了新的出行模式。除了北京、上海等一线城市，青岛、黄山、昆明、三亚等地也出现了分时租赁共享汽车的身影。
汽车分时租赁，是以分钟或小时为计价单位，利用信息技术构建网络服务平台，为用户提供自助式车辆预定、车辆取还、费用结算等小微型客车租赁服务。
在中国汽车分时租赁市场，新能源汽车占比超过95%，使用者以80后、90后群体为主。
搜索最近的车、对比价格、拼车出行——从事保险业的90后汪哲新经常使用共享汽车，下载了近十个共享汽车移动应用。“如果可以随借随还，而且价格合理，我不一定要买车。”他说。
总部位于上海的环球车享汽车租赁公司以分时租赁为核心业务。在其100多万用户中，70%为年轻男性，普遍受过良好教育，订单高峰往往出现在周末和节假日。
环球车享首席市场官黄春华说，随着市场规模不断扩大，网点覆盖更加广阔，汽车分时租赁不仅可以满足人们上下班需求，还可以满足商务出行和旅行需求。
截至今年7月，环球车享在线营运车辆已超过1.3万辆，覆盖31个城市。根据规划，到2017年底，营运车辆将达3万辆；到2020年，营运车辆将超过30万辆，覆盖100多个城市。
盼达用车运营的都是新能源车，投放点集中在商圈、社区、商务园区、交通枢纽、景区、学校等，工作日平均运营时长超过8小时，周末平均运营时长超过10小时。
盼达用车副总裁袁婷婷说，单车单日最高循环使用次数为17次，最高行驶里程为583公里。分时租赁可以提高汽车使用效率，一定程度上缓解城市私人小汽车保有量快速增长和道路及停车资源紧缺的困境。
今年8月公布的《关于促进小微型客车租赁健康发展的指导意见》鼓励分时租赁新业态发展，确定分时租赁在城市综合交通运输体系中的定位，要求研究建立与公众出行需求、城市道路资源、停车资源等相适应的车辆投放机制。
“共享汽车的发展要规模适度、投放有序、布局合理。”同济大学汽车学院新能源汽车产业化研究中心副主任吴小员说，随着运营商的增加、资本的涌进，一个城市到底需要多少共享汽车？如何有序投放？投在哪里？牌照额度怎么规划？这些问题都需要城市管理者预先做好设计。（新华社）
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