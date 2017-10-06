港媒爆料新加坡不终止星光计划

新加坡总理李显龙9月访问北京之后，便传出新加坡赴台军训的「星光计画」喊停。 香港《南华早报》引述外交消息人士称，新加坡虽然将加强与中国的国防合作，但只因北京施压就放弃与台湾军事交流，不符合新加坡利益，也没有理由。
李显龙访问北京后，传出新加坡星光部队将停止到台湾受训的说法，中断在台进行超过40年的「星光计画」。 不过这样的说法并没有得到新加坡方面的证实。
《南华早报》报导，一名接近中共军方的消息人士说，北京过去一直对新加坡施压终止「星光计画」军事计画，尽管星方基于安全与政治考量，不大可能完全终止这项计画，但暂时中断是有可能发生的事。
大陆国防部发言人吴谦9月28日于例行记者会中，被问及外传新加坡可能停止「星光计画」时重申：「台湾是中国不可分割的一部分，我们坚决反对任何国家与台湾开展任何形式的官方往来和军事联系。」
外交部长李大维10月2日在立法院答询时回应，新加坡有派人向他说明，「星光计画」一切照常。
《南早》5日引述一名外交消息人士说，屈服于北京压力不符合新加坡的利益，新加坡已表示遵守「一个中国」政策，北京会尊重星方可在任何适合地方从事军事训练的主权。
新加坡智库国际事务研究院（SIIA）执行董事方国威指出，新加坡与北京正在加强军事交流，但这并非零和游戏，「这不代表要做我的朋友，你就必须与他国为敌。」据了解，中方提供广州军区的一些基地给新加坡军方使用。
方国威认为，新加坡会探寻并加强与大陆的军事训练合作，但就新加坡政府而言，「我认为与台湾的训练关系不会有任何改变」。（中时电子报）
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