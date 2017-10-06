新加坡放宽政策让“方言”不消失

新加坡华人占总人口的74.1%，大多数来自中国福建和广东，最早说的是闽南方言或粤语。但以上世纪70年代末的一系列举措为起点，新加坡提倡人们使用中国的官方语言普通话，禁止使用一些方言，大多数年轻的华人已不会方言。现在，政府的政策已有所放宽，新加坡华人正逐渐重新学习祖辈的方言，寻回在文化上的认同感。
“多讲华语 少说方言”
7岁的新加坡女孩拉韦尔和祖母很难交流，拉韦尔会说流利的英语和一点普通话，但她的祖母刘娥娇平时却说闽南语，“拉韦尔不会说闽南语，我又实在不想说普通话。”刘娥娇叹息着说。日常生活中，刘娥娇只能看着孙女玩耍，默默无语。
上世纪70年代，近75%的新加坡人是华裔，他们大多来自福建和广东，说着闽南语、粤语、潮州话和客家话，只有2%的人会说普通话。新加坡政府认为，华人社区一直没有得到发展进步，很大程度上是因为不同的方言将整个社会分割开来。为了解决这一问题，1979年，新加坡政府对华人开启“说普通话”运动，方言逐渐被禁止使用。
“多讲华语，少说方言”、“华人讲华语，合情又合理”这些口号在上世纪80年代的新加坡很常见。电视广播几乎所有方言节目都被禁播。在学校里，说方言的学生会被罚款。华人慢慢接受了一种观点：说方言没有未来。
新加坡语言历史学家陈丹枫曾说：“新加坡以前就像一片语言的热带雨林——杂草丛生，有点混乱，但又非常有活力，欣欣向荣。如今，经过几十年的修建，它成了一个以经济作物为重心的园子：为了力争上游而学习英语或普通话，其余的都没用。”
方言政策逐渐松绑
会说方言的华人越来越少，对于这一现象，新加坡福建会馆的负责人方百成感触颇深。上世纪80年代他刚加入会馆时，所有会议和工作时使用的语言都是闽南语和普通话，现在则是英语和普通话，会馆内也很少有人能讲流利的闽南语。
近来，新加坡政府对方言的压制态度似乎有些软化。今年5月，一个新的方言电影项目得到批准，这在几年前难以想象。最近，新加坡人从电视上看到了闽南语电视连续剧，这也是自上世纪70年代末以来的第一次。新加坡电台FM95.8则是现在新加坡唯一一家用中国方言播报新闻的电台，总共25名方言新闻广播员，年龄大多是60岁和70岁左右。他们分别会用闽南语、粤语、潮州话、客家话和海南话播报新闻。
追寻祖辈文化根源
随着新加坡政府慢慢放宽对方言的管制，一些华人认为，方言是文化继承中非常重要的一个部分，他们正不断采取措施来确保中文方言不会在新加坡消失。
18岁的李轩金创建了一个致力于保护闽南语的网站，因为他意识到闽南语才是他真正的母语。24岁的安妮就是因为和说闽南语的父母交流困难，重新学习语言，现在能够讲一口非常流利的闽南话。这还帮助她在社会服务机构工作中处理社区居民关系，会说闽南语让她的工作变得轻松不少。
新加坡国立大学的学生社区服务社团也开始重视方言。社团每年会有2到3个关于方言的讨论活动，参与活动的志愿者会学习方言，今年还通过视频展开教学，并加强对外联系。
新加坡华人正不断保护和传承着方言，越来越多的年轻华人意识到方言的重要性，很多人都像安妮这样在努力追寻他们的文化根源，加深文化认同，要找到根，就必须学习祖辈的方言。（新民晚报）
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