阿富汗加入亚投行：最终将给阿富汗带来和平

俄媒称，阿富汗已正式获得亚洲基础设施投资银行（亚投行）的成员资格。俄罗斯科学院东方学研究所专家娜塔莉娅·扎马拉耶娃指出，中国有吸收阿富汗为亚投行正式成员的原因，尽管向这个国家投资的风险很高。
据俄罗斯卫星网10月16日报道，扎马拉耶娃说：“无疑有风险。然而，首先，中国在这里起了主要作用。如果中国向阿富汗投资或支持亚投行对其投资，那么，它的确会给阿富汗最终带来和平，符合当前形势。也就是说，北京实际上直接承担起了阿富汗和解进程中经济和政治调解者的角色。支持阿富汗加入亚投行说明，愿为这一进程作出具体的贡献，以及逐步实施中巴经济走廊项目。阿富汗问题的解决，是中巴项目成功的前提之一。同时，对中国来说，当然也包括巴基斯坦，更重要的是打造连接中亚国家的运输走廊。”
中国人民大学重阳金融研究院宏观研究部主任贾晋京说，中国与阿富汗的经济关系一直很密切，中国在阿富汗的多个投资项目都是后者经济发展的重要支柱型项目。他表示：“阿富汗不仅是中国的邻国，该国重要的经济区域也都是紧邻中国，加之紧邻阿富汗北部且与中国接壤的塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦和土库曼斯坦都与中国有着广泛的经济联系。境内的瓦罕走廊是通往南亚和亚洲西部地区的要道，也是丝绸之路自古以来的要道。由此看来，阿富汗加入亚投行后，能够使得阿富汗在亚投行的帮助和支持下，纳入到‘一带一路’更加广泛的发展空间中，此外，这对于阿富汗获得融资便利的意义也是非常巨大的。”
观察家们还注意到另一个事实：阿富汗是在阿富汗问题四方协调组会议本周将在阿曼首都马斯喀特召开前夕被接纳为亚投行正式成员的。除了阿富汗以外，另外三方为中国、巴基斯坦和美国。四方工作组成立于两年前，旨在让“塔利班”同喀布尔“坐到”谈判桌前。可以说，在四方促进下，谈判时而取得成功：有时他们因分歧不欢而散，但后来又聚到一起谈判。专家们认为，该机制的发动机就是中国。
报道称，中方一贯支持阿富汗和巴基斯坦改善关系。显然接纳阿富汗为亚投行正式成员也是这方面的努力成果之一，考虑到中国在该银行的地位举足轻重。
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