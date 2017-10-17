中国中共十九大进入最后倒计时

境外媒体称，十八届七中全会落幕，中共中央总书记习近平的核心地位进一步确立。中共十九大进入最后倒数，各地代表团陆续抵京，央视昨播出喜迎十九大晚会；官方宣布，十九大新闻发布会将于17日下午举行。
据《香港经济日报》10月16日报道，中共十九大将于18日登场，全国2000多名十九大代表陆续抵达北京，向大会报到。其中，来自内蒙古的十九大代表团16日上午搭机飞抵首都国际机场，成为首批抵京的京外代表团。
据媒体报道，相比起五年前的十八大，十九大代表诸多方面都有新变化。其中代表人数由十八大的2270人增加17人至2287人，其中“生产和工作第一线党员”代表共有771人，占33.7%，比十八大增加79人，报道指出，这显示十九大代表“向基层倾斜”。年龄方面，十九大代表的平均年龄为51.8岁，较十八大时的52岁略低，其中45岁以下的代表共有424名，比起十八大增加25名。此外，女党员代表为551名，占24.1%，比十八大增加30名；少数民族党员代表264名，比十八大增加15名。
另据官方宣布，十九大新闻发布会将于18日下午四点半在人民大会堂金色大厅举行，届时新闻发言人将介绍十九大议程。依据惯例，十九大历时约七天，预计本月24日闭幕。在十九大开幕当天，习近平将作报告，包括未来五年中共执政方针。会中2287名党代表将共同听取和审查中央委员会及中央纪律检查委员会的报告、讨论并决定党的重大问题、修改党章，及选举新一届中共中央委员、候补委员和中纪委委员。
大会闭幕后，新一届中央委员会召开第一次全体会议（十九届一中全会），选举产生中央政治局委员、中央政治局常委和中共中央总书记，确定新一届中共领导权力核心。
报道称，新班底如何建立，以及今次修改中共党章，习近平近年提出的一系列治国理念会以什么形式写入值得关注。
此前，为十九大做准备的七中全会14日闭幕并发布公报，公报强调贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略。
据美国石英财经网站10月16日报道，中国共产党五年一度的全国代表大会是中国最重要的政治事件，中共十九大将于18日开幕，会议预计持续一周。来自全国的约2300名党员将出席在北京举行的大会，选举未来五年的中共领导班子。
大会将选举产生中共中央委员和候补委员，这些委员将再选举产生中央政治局委员。习近平将在大会第一天作工作报告，总结中共过去五年的成绩，为下一个任期制定目标。这次大会将决定中国在未来五年甚至更长时间里的路线。分析人士指出，大会的结果将“证明习近平的议程得到了多大的支持，以及这一议程今后将如何发展”。
习近平的工作报告是对中国所有重大问题的最权威解释，涉及从经济改革到外交政策的方方面面。观察人士将对报告进行逐字逐句的分析，并把它与以往的报告进行对比，以发现中共思路的最细微的转变。
例如，中共十八大报告曾表明政府对环境问题更加关注，这份报告中添加了关于“生态文明建设”和腐败问题的专门章节。在过去五年里，中国大力推动可再生能源的使用，同时加大了反腐行动的力度。
分析人士指出了在工作报告中应当关注的几点内容：中共是否允许市场在中国经济发展中发挥更大的作用，是否放弃对国内生产总值（GDP）的过分追求以及解决债务和金融投机问题的决心。
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