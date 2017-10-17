投行：iPhone 8不太受欢迎 销量不及iPhone 7

投行KeyBanc Capital Markets在研报中表示，针对运营商营业厅展开的调查显示，在iPhone X旗舰手机11月初正式上市之前，iPhone 7的销量反而超过最近刚发布的iPhone 8。
以往，由于果粉热情高涨，新一代iPhone上市后都会很快被抢购一空。但早期的调查显示，iPhone 8并不像它的前辈那么受欢迎。
美国移动运营商AT&T上周表示，其第三季度的后付费手机升级量比一年前减少了近90万，而投行Jefferies将其归因于iPhone 8的需求疲软。
KeyBanc分析师约翰·维恩（John Vinh）在研报中写道:“许多受访者表示，由于新手机缺乏明显的升级，有相当一部分用户放弃新iPhone 8，转而购买iPhone 7。”
维恩还表示，从营业厅的反馈来看，很多消费者都在等待iPhone X，或者是在购买iPhone 8之前将iPhone X与其他机型进行比较。
苹果上个月推出了iPhone 8和iPhone 8 Plus，这两款手机与iPhone 7和7 Plus类似，但增加了无线充电的玻璃后盖。iPhone 8在美国的起价为699美元，而iPhone 7起价为549美元。
采用玻璃和不锈钢材质的全面屏iPhone X将于11月3日开始发货。这款手机起价999美元，是苹果迄今为止价格最高的移动设备。
一位苹果股东表示，不必因为iPhone 7或iPhone 8的销量下滑感到担忧，因为iPhone X广受期待。“担心iPhone 7或8的利润率萎缩完全搞错了方向，因为iPhone X才是融入重大升级的旗舰设备。”Albion Financial Group首席投资官詹森·维尔（Jason Ware）。
iPhone 8销量平平的另外一个原因可能是美国运营商的推广较少。“虽然运营商仍在推广新的iPhone 8，但与去年的iPhone 7相比逊色不少。”维恩写道。
另外KeyBanc的安迪·哈格里夫斯（Andy Hargereaves）还将苹果股票评级从“与板块持平”上调到“跑赢板块”，目标价为187美元。
苹果拒绝对此置评。该股周一上涨1.89%，报收于159.95美元。
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