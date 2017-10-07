中石油及中石化拟入股沙特阿美石油公司

英媒称，消息人士表示，中国提议直接买进5%的沙特阿拉伯国家石油公司（沙特阿美）股权，此举可能让沙特在考虑沙特阿美上市计划的各种选项时拥有灵活性。沙特阿美是全球最大原油生产商。
据路透社10月16日报道，行业消息人士对路透表示，中国国有石油公司——中国石油天然气股份有限公司及中国石油化工股份有限公司，在最近几周已致信沙特阿美，表达对直接交易有兴趣。
报道称，“中国人希望能保障石油供应，”其中一位行业消息人士表示，“他们愿意单独拿下整个5%、甚至更多。”
对此，报道表示，中石油和中石化未予置评。
路透社援引一位行业消息人士的话称，沙特在权衡沙特阿美公开上市的利弊，把很大一部分股权卖给中国企业是沙特正在考虑的几个选项之一。
报道称，其中一个选项是立即把一些股票卖给所谓的基石投资者，像是中国，之后再把股票在当地交易所以及一家国际股票交易所上市，为此，纽约、伦敦和香港已展开角逐。
报道称，两位资深行业消息人士表示，沙特希望其最大的石油买家——中国成为沙特阿美的基石投资者。但消息人士表示，沙特尚未决定是否接受中国的提议，以及要给基石投资者提供多少股。
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