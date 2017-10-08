印度向美求购ISTAR飞机：1分钟扫描3万公里 单价5亿美元

美国《防务新闻》周刊网站10月16日发表题为《印度告诉美国准备购买雷神公司的ISTAR飞机》的报道称，根据一项政府间协议，印度已经正式提出购买2架ISTAR飞机的请求。此举就在美国国防部长马蒂斯访问印度不到1个月之后。
美国防部的一名官员说，本月早些时候，印度向美国国防部发出一封正式的请求信，表示有意购买2架情报、监视、目标捕获和侦察（ISTAR）飞机。
这名官员说：“这是优先考虑项目，因为（印度空军的）许多监视计划已经被推迟。”
这名官员指出，ISTAR飞机是一种关键的必备品，将由空军操作，并补充说这项协议预计价值高达10亿美元。
美国雷神公司将在湾流公司的平台基础上提供ISTAR飞机。
国防部还组建了一个联合委员会，由来自印度国防研究和发展组织的科学家、空军官员和国防部官员组成。这项飞机采购计划预计将加快完成。该联合委员会将为ISTAR飞机敲定任务软件和关键性设备。
雷神公司为印度的相关机构召开了一次有关ISTAR飞机项目的秘密吹风会。
国防部的一名知情人士告诉《防务新闻》，“由于国防研究和发展组织与印度空军在谁担任主要的评估机构的问题上存在分歧”，ISTAR项目被推迟一年多时间。印度空军说，国防研究和发展组织无法胜任，而且没有评估飞机的专业知识，因此空军应当作为将要由他们操作的飞机的技术评估单位。
这名消息人士还说，这个问题现在已经解决，技术评估将由今年8月成立的国防部联合委员会负责。
对于对ISTAR飞机的需求，一名空军高级官员说：“这将成为一种改变游戏规则的装备，将在印度的作战和技术网络环境中发挥至关重要的作用。”
印度空军专属的ISTAR飞机将配备主动电子扫描阵列雷达，可以在1分钟内扫描3万多公里的范围，并在10到15分钟内进行数据分析并识别目标。
空军官员说，印度空军打算把ISTAR飞机作为执行分析、通信和传感器相关任务的核心空中平台，以实现战场上实时锁定目标的能力。这种飞机最终将与空军本土的空中指挥和控制系统联网。
另外一名空军官员说，这种飞机“将被用来打击地面目标，进行战场管理，而空军使用的空中预警和控制系统旨在进行空中防御并针对空中目标。印度空军使用无人机进行监视和侦察的能力有限”。
2013年印度空军曾向全球多家公司就购买具有ISTAR能力的飞机发出询问函，其中包括法国的泰雷兹公司、美国的雷神公司和波音公司、以色列的埃尔塔公司、英国航空航天系统公司，但是都没有后续推进，因为当时只是表达一种意向。
2015年，印度空军提交了购买ISTAR飞机的正式请求，美国防部同年予以批准。
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