广东“文化+”产业发展 成助推经济强省又一引擎

美媒称，主要经济指标连续28年位居中国各省份首位的广东，近年来文化产业的发展步入快车道，成为助推经济强省的又一引擎。
据美国《国际日报》网站10月17日报道，经中国国家统计局核定，2016年，广东文化及相关产业增加值为4256.63亿元，同比增长16.67%，增速为5年来最高，占全省GDP比重上升到5.26%。文化产业已成为这个省名副其实的国民经济重要支柱产业。“全国文化产业的蓬勃发展让我们收获了文化自信，越来越感受到软实力的强大实力。”中共广东省委宣传部有关负责人表示。
报道称，文化产业一般分为核心层与外围层，过去的广东在外围层的文化用品、文化专用设备制造等方面能力较强。近三年来，广东在核心层的文化创意等高附加值文化产业新业态领域强劲发力，文化产业结构布局不断优化，大大提升了广东文化产业的核心竞争力。
2016年，广东加快发展“文化+”、“互联网+”，推动产业转型升级，创造新的有效供给。比如组建中国首家全媒体集团——南方财经全媒体集团，发展“媒体、数据、交易”三大核心业务，并由媒体发起建设“中国自贸区信息港”等多个重大文化创新项目，形成了传统媒体与新兴媒体深度融合、文化产业领域大为拓展的新格局。
包揽APP安装量排行榜前三名的微信、QQ、酷狗音乐开发方均为广东企业……互联网文化产业已经成为广东文化产业最具国际竞争力的一个领域。自2016年起，广东经营性互联网文化单位主体数量呈爆发式增长，主体数量跃居中国第一。
应该说，广东“文化+科技”、“文化+互联网”等发展势头喜人。广州、深圳国家级文化和科技融合示范基地建设加速，培育了一批文化科技骨干企业，发展了一批全国领先的文化新兴业态。
报道称，数据显示，2016年，广东数字出版总产值1800亿元，位居中国第一。动漫业总产值400亿元，占中国三分之一。网络音乐总产值约占中国二分之一，是领跑全国的“火车头”。游戏业总收入1345亿元，占中国总量的73.4%，占亚太地区的37.5%。游艺游戏设备生产和演艺设备制造产值占中国五分之四。数据显示，2016年，广东文化产品进出口额达437.9亿美元，其中出口418.1亿美元，居全国首位，实现贸易顺差达398.3亿美元。
2017年新年伊始，新组建的南方财经全媒体集团与中国建设银行签订战略合作协议，共同组建百亿元级的“广东全媒体文化产业基金”。这是在中共广东省委宣传部的大力推动下，一年多时间里广东宣传文化系统发起成立的第三个百亿元级的文化产业基金。
与此同时，“文化+金融”的“放大效应”日益显现。广东多个文化产业投资基金得以加速组建。广东各地市也“量身定做”相关贷款担保产品，鼓励文化领域“大众创业、万众创新”。
中共广东省委宣传部负责人表示，未来广东将努力形成以创新为主要引领和支撑的文化产业发展模式，推动文化产业继续做大做强，在参与国际竞争中彰显文化自信的力量。
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost