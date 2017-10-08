美国总统特朗普24曰发布行政令,在经过120天的禁令后，再次允许难民入境美国，但难民申请入境将面临更严格的审查。
不过，这份行政令将11个“高风险”国家继续置于禁止入境名单中，这些国家的难民只有在特殊情况下才能入境。
国务卿可以恢复批准那些履历经过充分审查的符合标准的难民入境美国，国土安全部部长可以重新处理难民安置的申请。”特朗普在行政令中指出。
这份行政令取代了今年3月颁布、6月开始生效的难民禁令。该项禁令时限为120天，在24曰失效，特朗普并未决定延长其有效期。
在官方说法中，颁布这一禁令旨在给予国务院、国土安全部和国家情报总监办公室一定时间来审查难民入境美国的程序，以及确定加强安保措施的方式。
在发布新的行政令后，特朗普认为，恢复难民入境与美国的安全和福祉相符，但他也责成其团队进一步加强对难民入境申请的审查。
为此，美国将“加大搜集数据的力度以便更深度地调查申请者”，同时加强有关部门工作人员的培训，以更好地“监测欺诈行为”。
美国政府并未公布11个受影响国家的名单。美国务院在一份公告中表示，这份名单与2015年需接受更严格审查的国家名单相同。美国政府将对这11个国家进行为期90天的安全与情报评估。
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