美国《华盛顿邮报》网站10月24日发表题为《西方媒体仍然错判 中国将继续崛起》一文，作者系风险投资家李世默。
文章称，随着中共十九大闭幕，分析人士正在解析习近平的报告，以判断世界第一人口大国的发展方向。这是一项艰巨的努力，尤其是考虑到这份报告里大量的官方术语和政策细节。但有一种方法要容易得多。读读英国《经济学人》周刊对此次党代会的报道，然后断定与之相反的事情就是事实。
文章表示，《经济学人》曾发表社论称社会主义市场经济是一个“矛盾”。但是，在2002年至2012年，中国的国内生产总值（GDP）增长了三倍，以购买力平价来看中国成为了世界第一大经济体。当然，《经济学人》并非个例。它或多或少代表了西方媒体如何报道可以说是这个时代最重要的发展——中华民族伟大复兴。
文章称，回到共产党代表大会的话题上，本次大会为中国制定了从今天到2050年的时间表。今天以多项标准来看，中国都是全世界最有力的经济引擎。中国人均GDP正接近1万美元。这个蓬勃发展的创业型社会，创造了一些世界最大的企业。中国以人类历史上前所未有的速度和规模取得了卫生、教育、科学和总体生活水平方面的进步。
文章称，本次党代会的召开正值这个具有历史意义的时刻。中国站在一个新的出发点，目的地则是民族复兴。到达时间是2050年。这绝不是“是的，我们可以”或者是“让美国再次伟大”的日程。习近平的报告极其详细地谈及住房、卫生、科学、防务、人工智能等问题。
文章认为，除“小康”之外，共产党也为实现中华民族复兴梦想的新30年征程提出了路线图，这是为一个中国特色社会主义的新时代制定的计划。这项计划可以分为以下四个要点：
作者写道，第一，经济。习近平计划到2035年基本实现社会主义现代化，这将带来中产阶级群体大幅扩大，在2050年前继续扩大。就人均GDP来说，这意味着令其最高增长到目前水平的三倍，达到2万到3万美元之间。凭借这样的表现，中国在2035年之前就将正式超过美国。
第二，可持续性。作者表示，习近平直截了当地指出，中国社会的主要矛盾已经转变为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。习近平的计划要求集中力量消除贫困，同时对经济和能源使用方面的重大结构调整作出了安排。
第三，全球化。作者认为，对世界其他国家来说，中国正来到你身边。通过“一带一路”倡议，中国会将它在由基础设施拉动的经济发展中得到的大量经验和产能带给众多发展中国家和发达国家。中国拥护一种新的全球化，在这样的全球化中，相互联系的增加不以牺牲国家主权为代价。
文章称，最后但同样重要的是，特性。借助十九大，习近平正式启动了一项为当前事件提供新叙事的计划。在过去30年中，中国将社会主义与市场经济有效地结合在一起。换句话说，《经济学人》所称的“矛盾”已经成为一项非凡的成功。
文章称，总而言之，在通过自我改造适应时代变化方面，共产党拥有非凡的能力。考虑到共产党和《经济学人》过去的表现，可以断言，习近平确实会“让中国和世界变得更好”。
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