中国房价涨幅继续收窄 楼市仍处降温通道

外媒称，中国9月住宅价格同比涨幅回落，楼市进一步降温。
据美国《华尔街日报》网站10月23日报道，该报根据中国国家统计局23日公布的数据计算得出，不包括政府保障性住房在内，9月70个大中城市新建住宅均价环比上涨0.2%。8月环比涨幅也为0.2%。
报道称，中国国家统计局网站发布的报告称，9月二三线城市房价环比涨幅继续回落或与上月相同。
报道称，部分二三线城市9月的住宅价格出现上涨，安庆房价环比上涨0.9%，长春环比上涨0.8%，哈尔滨环比上涨0.8%。
报道称，大城市住宅价格涨势继续处于停滞状态。9月深圳新建商品住宅价格环比持平，上海、北京和广州环比分别下跌0.1%、0.2%和0.5%。
报道认为，9月70个大中城市中有44个城市的新建住宅价格环比上涨，8月上涨的城市为46个。9月70个大中城市中有67个城市的新建住宅价格同比上涨，8月为68个。
另据路透社10月23日报道称，始自去年9月30日的中国本轮房地产调控已满一周年，调控措施不断加码，效果持续显现。今年9月全国房价整体仍处于降温通道，年内楼市将延续稳中趋缓之势。
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